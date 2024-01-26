Тест по ПДД: какая из траекторий движения разрешена правилами

Как продолжить движение на перекрестке, чтобы не создать аварийную ситуацию
Задача по теме начало движения и изменение его направления. По какой траектории можно проехать, не нарушая правила?
Задание предложил канал "А ты знаешь ПДД?"
Варианты ответа
- Только А.
- А и Б.
- Только Б.
- Только В.
- А и В.
- В и Б.
- Все направления разрешены.
- Все направления запрещены.
Разбор задачи
На перекрестке видим знак 5.6 "Конец дороги с односторонним движением".
То есть за перекрестком начинается дорога с двусторонним движением. Если водитель красного авто продолжит движение по траектории А, он окажется на встречной полосе, что является грубым нарушением ПДД.
Движение по траектории А запрещено.
Для того чтобы поехать по траектории Б (т.е. повернуть направо), водитель должен был заранее занять крайнюю правую полосу.
Читаем п. 10.4 ПДД:
"Перед поворотом направо и налево, в частности в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении".
Движение по траектории Б запрещено.
Правильный ответ №4
Ранее мы предлагали с помощью знаков выбрать правильное направление движения авто. Также представляли запутанную задачу по ПДД, должно ли авто уступать двум трамваям на перекрестке.
Читайте Новини.LIVE!