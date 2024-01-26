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Как продолжить движение на перекрестке, чтобы не создать аварийную ситуацию

26 января 2024 21:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Тест по ПДД: какая из траекторий движения разрешена правилами
Куда можно проехать? Рисунок: "А ты знаешь ПДД?"
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Задача по теме начало движения и изменение его направления. По какой траектории можно проехать, не нарушая правила?

Задание предложил канал "А ты знаешь ПДД?"

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Варианты ответа

  1. Только А.
  2. А и Б.
  3. Только Б.
  4. Только В.
  5. А и В.
  6. В и Б.
  7. Все направления разрешены.
  8. Все направления запрещены.

Разбор задачи

На перекрестке видим знак 5.6 "Конец дороги с односторонним движением".

То есть за перекрестком начинается дорога с двусторонним движением. Если водитель красного авто продолжит движение по траектории А, он окажется на встречной полосе, что является грубым нарушением ПДД.

Движение по траектории А запрещено.

Для того чтобы поехать по траектории Б (т.е. повернуть направо), водитель должен был заранее занять крайнюю правую полосу.

Читаем п. 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в частности в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении".

Движение по траектории Б запрещено.

Правильный ответ №4

Ранее мы предлагали с помощью знаков выбрать правильное направление движения авто. Также представляли запутанную задачу по ПДД, должно ли авто уступать двум трамваям на перекрестке.

авто
автомобиль
ПДД
правила дорожного движения
тест

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