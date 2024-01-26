Тест з ПДР: яка з траєкторій руху дозволена правилами

Як продовжити рух на перехресті, щоб не створити аварійної ситуації
Задача з теми початок руху та зміна його напрямку. По якій траєкторії можна проїхати не порушуючи правила?
Завдання запропонував канал "А ти знаєш ПДР?"
Варіанти відповіді
- Лише А.
- А і Б.
- Лише Б.
- Лише В.
- А і В.
- В і Б.
- Усі напрямки дозволені.
- Усі напрямки заборонені.
Розбір задачі
На перехресті бачимо знак 5.6 "Кінець дороги з одностороннім рухом".
Тобто за перехрестям починається дорога з двостороннім рухом. Якщо водій червоного авто продовжить рух по траєкторії А, він опиниться на зустрічній смузі, що є грубим порушенням Правил дорожнього руху.
Рух траєкторією А заборонено.
Для того, щоб поїхати по траєкторії Б (тобто повернути праворуч), водій повинен був заздалегідь зайняти крайню праву полосу.
Читаємо п. 10.4 ПДР:
"Перед поворотом праворуч та ліворуч, зокрема в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку".
Рух траєкторією Б заборонено.
Правильна відповідь №4
Раніше ми пропонували за допомогою знаків обрати правильний напрямок руху авто. Також представляли заплутану задачу з ПДР, чи має авто поступатися двом трамваям на перехресті.
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