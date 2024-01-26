Тест з ПДР: яка з траєкторій руху дозволена правилами

Куди можна проїхати? Малюнок: "А ти знаєш ПДР?"

Задача з теми початок руху та зміна його напрямку. По якій траєкторії можна проїхати не порушуючи правила?

Завдання запропонував канал "А ти знаєш ПДР?"

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Варіанти відповіді

Лише А. А і Б. Лише Б. Лише В. А і В. В і Б. Усі напрямки дозволені. Усі напрямки заборонені.

Розбір задачі

На перехресті бачимо знак 5.6 "Кінець дороги з одностороннім рухом".

Тобто за перехрестям починається дорога з двостороннім рухом. Якщо водій червоного авто продовжить рух по траєкторії А, він опиниться на зустрічній смузі, що є грубим порушенням Правил дорожнього руху.

Рух траєкторією А заборонено.

Для того, щоб поїхати по траєкторії Б (тобто повернути праворуч), водій повинен був заздалегідь зайняти крайню праву полосу.

Читаємо п. 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, зокрема в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку".

Рух траєкторією Б заборонено.

Правильна відповідь №4

Раніше ми пропонували за допомогою знаків обрати правильний напрямок руху авто. Також представляли заплутану задачу з ПДР, чи має авто поступатися двом трамваям на перехресті.