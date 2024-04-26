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Как вернуть свой автомобиль со штрафной площадки — шаг за шагом

26 апреля 2024 22:30
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Как найти и вернуть автомобиль, если его забрал эвакуатор — инструкция
Работа эвакуатора. Фото: pic.kiev.ua
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

За неправильную парковку в Киеве машину может забрать эвакуатор. Как быстро и с минимальными потерями вернуть транспортное средство.

Об этом сообщил Наш Киев.

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Как найти и вернуть авто с помощью приложения "Киев Цифровой"

  • Добавьте номер авто в свой профиль в приложении "Киев Цифровой".
  • При эвакуации авто вы получите уведомление.
  • Если автомобиль уже был эвакуирован, а машина не была подключена к "Киеву Цифровому", в приложении нажмите кнопку "Больше сервисов" — "Эвакуация" — "Проверить авто", укажите номер машины и нажмите "Проверить".
  • Если авто забрали на штрафплощадку, высветится полная информация: причина, куда забрали.
  • Перейдите на вкладку "Вернуть авто".
  • Добавьте копии водительских документов через "Дію". Или сфотографируйте их через "Киев Цифровой". Выберите дату и время, когда заберете автомобиль.
  • Оплатите сумму штрафа и эвакуации.
  • Приблизительно через час получите QR-код, по которому можно забрать авто со штрафплощадки, показав его полицейским.
  • На выезде со штрафплощадки покажите техпаспорт и водительское удостоверение.

Без приложения "Киев Цифровой"

  • Позвоните по телефону 102, назовите номер авто и техпаспорта — полиция сообщит адрес штрафплощадки.
  • На штрафплощадке заполните кучу бумаг (иметь при себе паспорт, водительское удостоверение и техпаспорт на машину).
  • Заплатите штраф. Обычно штрафы там принимают до 16:00 или 18:00.
  • Заберите авто.

Сколько заплатить

  • Штраф за нарушение ПДД — 680 грн (340 грн при уплате в первые 10 дней).
  • Услуги эвакуатора — от 720 гривен (в зависимости от размера авто).
  • Услуги штрафплощадки — по 144 грн/сутки в первую неделю, более 7 суток — 24 грн/сутки.

Раньше мы писали о семи типичных ошибках водителей на парковке. Также рассказывали, как с помощью смартфона отыскать свой автомобиль на огромной парковке возле гипермаркета.

Дия
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штраф
автомобиль
ПДД

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