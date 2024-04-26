Как найти и вернуть автомобиль, если его забрал эвакуатор — инструкция

Работа эвакуатора. Фото: pic.kiev.ua

За неправильную парковку в Киеве машину может забрать эвакуатор. Как быстро и с минимальными потерями вернуть транспортное средство.

Об этом сообщил Наш Киев.

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Добавьте номер авто в свой профиль в приложении "Киев Цифровой".

При эвакуации авто вы получите уведомление.

Если автомобиль уже был эвакуирован, а машина не была подключена к "Киеву Цифровому", в приложении нажмите кнопку "Больше сервисов" — "Эвакуация" — "Проверить авто", укажите номер машины и нажмите "Проверить".

Если авто забрали на штрафплощадку, высветится полная информация: причина, куда забрали.

Перейдите на вкладку "Вернуть авто".

Добавьте копии водительских документов через "Дію". Или сфотографируйте их через "Киев Цифровой". Выберите дату и время, когда заберете автомобиль.

Оплатите сумму штрафа и эвакуации.

Приблизительно через час получите QR-код, по которому можно забрать авто со штрафплощадки, показав его полицейским.

На выезде со штрафплощадки покажите техпаспорт и водительское удостоверение.

Без приложения "Киев Цифровой"

Позвоните по телефону 102, назовите номер авто и техпаспорта — полиция сообщит адрес штрафплощадки.

На штрафплощадке заполните кучу бумаг (иметь при себе паспорт, водительское удостоверение и техпаспорт на машину).

Заплатите штраф. Обычно штрафы там принимают до 16:00 или 18:00.

Заберите авто.

Сколько заплатить

Штраф за нарушение ПДД — 680 грн (340 грн при уплате в первые 10 дней).

Услуги эвакуатора — от 720 гривен (в зависимости от размера авто).

Услуги штрафплощадки — по 144 грн/сутки в первую неделю, более 7 суток — 24 грн/сутки.

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