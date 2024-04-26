Как найти и вернуть автомобиль, если его забрал эвакуатор — инструкция

Как вернуть свой автомобиль со штрафной площадки — шаг за шагом
26 апреля 2024 22:30
Работа эвакуатора. Фото: pic.kiev.ua
За неправильную парковку в Киеве машину может забрать эвакуатор. Как быстро и с минимальными потерями вернуть транспортное средство.
Об этом сообщил Наш Киев.
Читайте также:
Как найти и вернуть авто с помощью приложения "Киев Цифровой"
- Добавьте номер авто в свой профиль в приложении "Киев Цифровой".
- При эвакуации авто вы получите уведомление.
- Если автомобиль уже был эвакуирован, а машина не была подключена к "Киеву Цифровому", в приложении нажмите кнопку "Больше сервисов" — "Эвакуация" — "Проверить авто", укажите номер машины и нажмите "Проверить".
- Если авто забрали на штрафплощадку, высветится полная информация: причина, куда забрали.
- Перейдите на вкладку "Вернуть авто".
- Добавьте копии водительских документов через "Дію". Или сфотографируйте их через "Киев Цифровой". Выберите дату и время, когда заберете автомобиль.
- Оплатите сумму штрафа и эвакуации.
- Приблизительно через час получите QR-код, по которому можно забрать авто со штрафплощадки, показав его полицейским.
- На выезде со штрафплощадки покажите техпаспорт и водительское удостоверение.
Без приложения "Киев Цифровой"
- Позвоните по телефону 102, назовите номер авто и техпаспорта — полиция сообщит адрес штрафплощадки.
- На штрафплощадке заполните кучу бумаг (иметь при себе паспорт, водительское удостоверение и техпаспорт на машину).
- Заплатите штраф. Обычно штрафы там принимают до 16:00 или 18:00.
- Заберите авто.
Сколько заплатить
- Штраф за нарушение ПДД — 680 грн (340 грн при уплате в первые 10 дней).
- Услуги эвакуатора — от 720 гривен (в зависимости от размера авто).
- Услуги штрафплощадки — по 144 грн/сутки в первую неделю, более 7 суток — 24 грн/сутки.
Раньше мы писали о семи типичных ошибках водителей на парковке. Также рассказывали, как с помощью смартфона отыскать свой автомобиль на огромной парковке возле гипермаркета.
Читайте Новини.LIVE!