Як знайти та повернути автомобіль, якщо його забрав евакуатор — інструкція

Як повернути своє авто зі штрафного майданчика — крок за кроком
26 квітня 2024 22:30
Робота евакуатора. Фото: pic.kiev.ua
За неправильне паркування в Києві машину може забрати евакуатор. Як швидко та з мінімальними втратами повернути транспортний засіб.
Про це повідомив Наш Київ.
Читайте також:
Як знайти та повернути авто за допомогою додатка "Київ Цифровий"
- Додайте номер авто у свій профіль у застосунку "Київ Цифровий".
- Під час евакуації авто ви отримаєте сповіщення.
- Якщо авто вже евакуювали, а машина не була підключена до додатка, у застосунку натисніть кнопку "Більше сервісів" — "Евакуація" — "Перевірити авто", вкажіть номер машини та натисніть "Перевірити".
- Якщо авто забрали на штрафний майданчик, висвітиться повна інформація: причина, куди забрали.
- Відкрийте вкладку "Повернути авто".
- Додайте копії водійських документів через "Дію". Або сфотографуйте їх через "Київ Цифровий". Оберіть дату та час, коли заберете автівку.
- Сплатіть суму штрафу та евакуації.
- Приблизно за годину отримаєте QR-код, за яким можна забрати авто зі штрафмайданчика, показавши його поліцейським.
- На виїзді зі штрафмайданчика покажіть техпаспорт та водійське посвідчення.
Без додатка "Київ Цифровий"
- Зателефонуйте 102, назвіть номер авто та техпаспорта — поліція повідомить адресу штрафмайданчика.
- На штрафмайданчику заповніть купу паперів (мати при собі паспорт, водійське посвідчення та техпаспорт на машину).
- Сплатіть штраф. Зазвичай, штрафи там приймають до 16:00 або 18:00.
- Заберіть авто.
Скільки заплатити
- Штраф за порушення ПДР — 680 грн (340 грн за умови сплати в перші 10 днів).
- Послуги евакуатора — від 720 гривень (залежно від розміру авто).
- Послуги штрафмайданчика — по 144 грн/доба в перший тиждень, понад 7 діб — 24 грн/доба.
Раніше ми писали про сім типових помилок водіїв на парковці. Також розповідали, як за допомогою смартфона розшукати своє авто на величезній парковці біля гіпермаркету.
Читайте Новини.LIVE!