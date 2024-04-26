Як знайти та повернути автомобіль, якщо його забрав евакуатор — інструкція

Робота евакуатора. Фото: pic.kiev.ua

За неправильне паркування в Києві машину може забрати евакуатор. Як швидко та з мінімальними втратами повернути транспортний засіб.

Про це повідомив Наш Київ.

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Додайте номер авто у свій профіль у застосунку "Київ Цифровий".

Під час евакуації авто ви отримаєте сповіщення.

Якщо авто вже евакуювали, а машина не була підключена до додатка, у застосунку натисніть кнопку "Більше сервісів" — "Евакуація" — "Перевірити авто", вкажіть номер машини та натисніть "Перевірити".

Якщо авто забрали на штрафний майданчик, висвітиться повна інформація: причина, куди забрали.

Відкрийте вкладку "Повернути авто".

Додайте копії водійських документів через "Дію". Або сфотографуйте їх через "Київ Цифровий". Оберіть дату та час, коли заберете автівку.

Сплатіть суму штрафу та евакуації.

Приблизно за годину отримаєте QR-код, за яким можна забрати авто зі штрафмайданчика, показавши його поліцейським.

На виїзді зі штрафмайданчика покажіть техпаспорт та водійське посвідчення.

Без додатка "Київ Цифровий"

Зателефонуйте 102, назвіть номер авто та техпаспорта — поліція повідомить адресу штрафмайданчика.

На штрафмайданчику заповніть купу паперів (мати при собі паспорт, водійське посвідчення та техпаспорт на машину).

Сплатіть штраф. Зазвичай, штрафи там приймають до 16:00 або 18:00.

Заберіть авто.

Скільки заплатити

Штраф за порушення ПДР — 680 грн (340 грн за умови сплати в перші 10 днів).

Послуги евакуатора — від 720 гривень (залежно від розміру авто).

Послуги штрафмайданчика — по 144 грн/доба в перший тиждень, понад 7 діб — 24 грн/доба.

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