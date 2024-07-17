ПДД тест — как поступить водитель серого автомобиля

Каков порядок разъезда? Рисунок: "А ты знаешь ПДД?"

Задача по теме проезд перекрестков. Что должен сделать водитель серого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "А ты знаешь ПДД?"

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Варианты ответа

Дать дорогу обоим автомобилям. Дать дорогу только зеленому автомобилю. Дать дорогу только черному автомобилю. Проехать перекресток первым.

Разбор задачи

На Т-образном нерегулируемом перекрестке водитель серого авто намерен повернуть налево, а водители зеленой и черной машин проезжают прямо.

На перекрестке установлен знак 2.3 "Главная дорога", предоставляющий право первоочередного проезда нерегулируемых перекрестков.





Этот знак дополнен табличкой 7.8 "Направление главной дороги".





Читаем пункт 16.11 ПДД:

"На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен дать дорогу транспортным средствам, приближающимся к этому пересечению проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения".

Водитель зеленой машины, который находится на второстепенной дороге, должен уступить серому и черному автомобилям.

Как разъедутся водители серого и черного автомобилей, находящиеся на главной дороге?

Читаем пункт 16.14 ПДД:

"Если главная дорога на перекрестке меняет направление, водители двигающихся по ней транспортных средств должны руководствоваться между собой правилами проезда перекрестков равнозначных дорог".

К черному авто серая машина приближается с правой стороны.

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу приближающимся с правой стороны транспортным средствам, кроме перекрестков, на которых организовано круговое движение".

Серый автомобиль для черного будет помехой справа, поэтому серый автомобиль проедет перекресток первым, черный — вторым, а зеленый — последним.

Правильный ответ №4

Ранее мы предлагали задачи по пересечению перекрестка — здесь и здесь.