ПДД тест — как поступить водитель серого автомобиля

Как должен поступить водитель серого авто — вопрос для теоретического экзамена на права
Задача по теме проезд перекрестков. Что должен сделать водитель серого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "А ты знаешь ПДД?"
Варианты ответа
- Дать дорогу обоим автомобилям.
- Дать дорогу только зеленому автомобилю.
- Дать дорогу только черному автомобилю.
- Проехать перекресток первым.
Разбор задачи
На Т-образном нерегулируемом перекрестке водитель серого авто намерен повернуть налево, а водители зеленой и черной машин проезжают прямо.
На перекрестке установлен знак 2.3 "Главная дорога", предоставляющий право первоочередного проезда нерегулируемых перекрестков.
Этот знак дополнен табличкой 7.8 "Направление главной дороги".
Читаем пункт 16.11 ПДД:
"На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен дать дорогу транспортным средствам, приближающимся к этому пересечению проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения".
Водитель зеленой машины, который находится на второстепенной дороге, должен уступить серому и черному автомобилям.
Как разъедутся водители серого и черного автомобилей, находящиеся на главной дороге?
Читаем пункт 16.14 ПДД:
"Если главная дорога на перекрестке меняет направление, водители двигающихся по ней транспортных средств должны руководствоваться между собой правилами проезда перекрестков равнозначных дорог".
К черному авто серая машина приближается с правой стороны.
Читаем пункт 16.12 ПДД:
"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу приближающимся с правой стороны транспортным средствам, кроме перекрестков, на которых организовано круговое движение".
Серый автомобиль для черного будет помехой справа, поэтому серый автомобиль проедет перекресток первым, черный — вторым, а зеленый — последним.
Правильный ответ №4
Ранее мы предлагали задачи по пересечению перекрестка — здесь и здесь.
Читайте Новини.LIVE!