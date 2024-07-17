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Як має вчинити водій сірого авто — питання для теоретичного іспиту на права

17 липня 2024 21:45
Валентин Бандура - Редактор
ПДР тест — як має вчинити водій сірого автомобіля
Який порядок роз'їзду? Малюнок: "А ти знаєш ПДР?"
Валентин Бандура - Редактор

Задача з теми проїзд перехресть. Що повинен зробити водій сірого автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "А ти знаєш ПДР?"

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Варіанти відповіді

  1. Дати дорогу обом автомобілям.
  2. Дати дорогу лише зеленому автомобілю.
  3. Дати дорогу лише чорному автомобілю.
  4. Проїхати перехрестя першим.

Розбір задачі

На Т-подібному нерегульованому перехресті водій сірого авто має намір повернути ліворуч, а водії зеленої та чорної машин проїжджають прямо.

На перехресті встановлено знак 2.3 "Головна дорога", який надає право першочергового проїзду нерегульованих перехресть.


Як має вчинити водій сірого авто — питання з теоретичного іспиту на права - фото 1

Цей знак доповнений табличкою 7.8 "Напрямок головної дороги".


Як має вчинити водій сірого авто — питання з теоретичного іспиту на права - фото 2

Читаємо пункт 16.11 ПДР:

"На перехресті нерівнозначних доріг водій транспортного засобу, що рухається другорядною дорогою, повинен дати дорогу транспортним засобам, які наближаються до цього перетину проїзних частин по головній дорозі, незалежно від напрямку їх подальшого руху".

Водій зеленої машини, який знаходиться на другорядній дорозі, має поступитися сірому та чорному автомобілям.

Як роз'їдуться водії сірої та чорної автівок, котрі перебувають на головній дорозі?

Читаємо пункт 16.14 ПДР:

"Якщо головна дорога на перехресті змінює напрямок, водії транспортних засобів, які рухаються по ній, повинні керуватися між собою правилами проїзду перехресть рівнозначних доріг".

До чорного авто сіра машина наближається з правого боку.

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються з правого боку, крім перехресть, на яких організовано круговий рух".

Отже, сірий автомобіль для чорного буде перешкодою з правого боку, тому сірий автомобіль проїде перехрестя першим, чорний — другим, а зелений — останнім.

Правильна відповідь №4

Раніше ми пропонували задачі з перетину перехрестя — тут і тут.

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