Honda или Toyota: что советует выбрать известный механик

Toyota Corolla и Honda Accord. Фото: netcarshow.com / Коллаж: Новини.LIVE

Сергей Якуба Редактор

Известный американский механик со стажем работы 57 лет Скотти Килмер подробно разобрал две популярные японские машины с пробегом, чтобы определить лучшего производителя. На подъемник попали компактный седан Toyota Corolla 2019 года выпуска и более крупная Honda Accord 2021 года. Оба автомобиля эксплуатировались в сложных климатических условиях и наездили десятки тысяч километров, сохранив отличную работоспособность основных агрегатов.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на канал Scotty Kilmer.

Надежность Toyota

Первый экземпляр Toyota Corolla с 1,8-литровым двигателем наездил более 240 000 км. Двигатель не потребляет масло и демонстрирует расход топлива на уровне 6,1 л/100 км на трассе. Несмотря на коррозию от солей на отдельных болтах и ступицах, заводская электростатическая обработка кузова отлично защитила металлическую панель от сквозной ржавчины.

Среди неисправностей владелец отметил лишь повреждение пластикового привода заслонки климатической системы и износ датчиков давления в шинах из-за разряда батареек. Бесступенчатый вариатор CVT и штатная подвеска работают безупречно, хотя автомобиль проехал всю Аляску. Владелец меняет масло в двигателе каждые 4800 км, а жидкость в трансмиссии — каждые 80 000 км.

Преимущества Honda

Сравнительный экземпляр Honda Accord с турбомотором объемом 1,5 л имеет пробег 125 000 км. Автомобиль демонстрирует хорошую экономичность на трассе 5,2 л/100 км. Модель отличается гораздо более просторным салоном, высоким качеством отделки и превосходной динамикой при разгоне.

Электронная диагностика с помощью сканера выявила лишь незначительные сбои датчиков парковки и временную неисправность привода заслонки кондиционера.

По словам Килмера, вариаторы обеих марок оказались очень надежными при своевременном обслуживании. Главное отличие заключается в цене: Corolla покупали за 16 000 долларов, тогда как новый Accord стоил 41 000 долларов. Обе машины являются отличным выбором в зависимости от бюджета.

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