На пяти пунктах пропуска образовались очереди: ситуация на границе сегодня
В пятницу, 20 ноября, на границе Украины наблюдаются очереди на ряде контрольно-пропускных пунктов (КПП). Больше всего автомобилей на выезде в Польшу и Венгрию. Водителям рекомендуют заранее планировать поездки из-за возможной нестабильной работы электронных систем.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.
- Очереди на границе с Польшей
- Очереди на границе со Словакией
- Очереди на границе с Венгрией
- Очереди на границе с Румынией
- Очереди на границе с Молдовой
Очереди на границе Украины 20 ноября
Сегодня, 20 ноября, по состоянию на 9:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд. Скопления автомобилей наблюдаются на ряде контрольно-пропускных пунктов.
Очереди на границе с Польшей
- "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
- "Устилуг" — 45 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется)
- "Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" — 100 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" — 40 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" — 55 л/а, 9 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 80 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Смильница" — 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Нижанковичи" — 45 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
Очереди на границе со Словакией
- "М.Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Малые Селменцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).
Очереди на границе с Венгрией
- "Тиса" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Дзвинково" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
- "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
- "Лужанка" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Великая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов).
Очереди на границе с Румынией
- "Дяково" — 0 л/а, 0 автобусов;
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Белая Церковь" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Красноильск" — 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Дяковцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Молдовой
- "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов
Ранее Новини.LIVE писали о рейтинге самых надёжных подержанных автомобилей возрастом от 3 до 13 лет. Он был составлен по результатам более 9,6 млн технических осмотров 200 популярных моделей. Лидерами в различных возрастных категориях стали Mazda CX-60, Audi Q8 e-tron, Volkswagen T-Roc и Mercedes GLE/ML.
Также Новини.LIVE сообщали, о какой ошибке владельцев гибридов предупредила Toyota. Из-за загрязнения вентиляционного отверстия может ухудшиться охлаждение тяговой батареи, что приводит к её перегреву и более быстрому износу. Водителям рекомендуют регулярно очищать решетку от пыли и шерсти и не закрывать её вещами.