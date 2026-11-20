Пограничник проверяет автомобиль. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

В пятницу, 20 ноября, на границе Украины наблюдаются очереди на ряде контрольно-пропускных пунктов (КПП). Больше всего автомобилей на выезде в Польшу и Венгрию. Водителям рекомендуют заранее планировать поездки из-за возможной нестабильной работы электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

Реклама

Очереди на границе Украины 20 ноября

Сегодня, 20 ноября, по состоянию на 9:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд. Скопления автомобилей наблюдаются на ряде контрольно-пропускных пунктов.

"Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);

"Устилуг" — 45 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется)

"Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 100 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 40 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 55 л/а, 9 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 80 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смильница" — 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Нижанковичи" — 45 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

Читайте также:

"М.Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Малые Селменцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

"Тиса" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвинково" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);

"Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);

"Лужанка" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Великая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов).

"Дяково" — 0 л/а, 0 автобусов;

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Белая Церковь" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Дяковцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов

Ранее Новини.LIVE писали о рейтинге самых надёжных подержанных автомобилей возрастом от 3 до 13 лет. Он был составлен по результатам более 9,6 млн технических осмотров 200 популярных моделей. Лидерами в различных возрастных категориях стали Mazda CX-60, Audi Q8 e-tron, Volkswagen T-Roc и Mercedes GLE/ML.

Также Новини.LIVE сообщали, о какой ошибке владельцев гибридов предупредила Toyota. Из-за загрязнения вентиляционного отверстия может ухудшиться охлаждение тяговой батареи, что приводит к её перегреву и более быстрому износу. Водителям рекомендуют регулярно очищать решетку от пыли и шерсти и не закрывать её вещами.