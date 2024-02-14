Фермеры Чехии присоединятся к протесту против импорта из Украины

Автомобили на границе. Фото: REUTERS/Kuba Stezycki/File Photo/File Photo

Аграрные организации Центральной и Восточной Европы призвали фермеров протестовать против аграрной политики Евросоюза 22 февраля. Чешские фермеры присоединятся к акции.

Об этом сообщило iRozhlas.

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Присоединение фермеров Чехии к протесту

Чешские фермеры планируют присоединиться к протесту, перекрыв шоссе в Праге 19 февраля, затем они отправятся к пограничным переходам 22 февраля.

Фермеры хотят привлечь внимание к "плохому положению сельского хозяйства" в стране. Они также потребуют от Министерства сельского хозяйства выйти из "Зеленого соглашения" ЕС.

"Сейчас мы видим, что цены на такие товары, как пшеница и курица, значительно падают. Это связано с подключением и либерализацией свободного рынка в отношении Украины. Конечно, я не могу на это повлиять, это законное решение фермеров в Европе", — заявил министр сельского хозяйства Чехии Марек Выборный.

Напомним, польские фермеры заявили, что 20 февраля будут заблокированы все пограничные переходы между Польшей и Украиной, а также дороги к железнодорожным перевалочным станциям и морским портам.



Аграрии Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, Литвы и Латвии требуют от ЕС компенсации фермерам за соблюдение новых правил, связанных с защитой окружающей среды, облегчение в сфере бюрократии и прозрачность системы субсидий, а также о лучшем регулировании украинской продукции, направляющейся на рынок Европы.

По состоянию на утро 14 февраля очереди на границе с Европейским Союзом зафиксированы только на одном пункте пропуска. Водителям придется подождать, прежде чем уехать из страны.