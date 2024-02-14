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Фермери Чехії приєднаються до протесту проти імпорту з України

14 лютого 2024 12:05
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Фермери Чехії приєднаються до протесту проти імпорту з України
Автомобілі на кордоні. Фото: REUTERS/Kuba Stezycki/File Photo/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Аграрні організації Центральної та Східної Європи закликали фермерів протестувати проти аграрної політики Євросоюзу 22 лютого. Чеські фермери приєднаються до акції.

Про це повідомило iRozhlas.

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Приєднання фермерів Чехії до протесту

Чеські фермери планують приєднатися до протесту, перекривши шосе у Празі 19 лютого, потім вони вирушать до прикордонних переходів 22 лютого.

Фермери хочуть привернути увагу до "поганого становища сільського господарства" в країні. Вони також будуть вимагати від Міністерства сільського господарства вийти з "Зеленої угоди" ЄС.

"Наразі ми бачимо, що ціни на такі товари, як пшениця та курка, значно падають. Це пов’язано з підключенням і лібералізацією вільного ринку щодо України. Звичайно, я не можу на це вплинути, це законне рішення фермерів у Європі", — заявив міністр сільського господарства Чехії Марек Виборний.

Нагадаємо, польські фермери заявили, що 20 лютого буде заблоковано усі прикордонні переходи між Польщею та Україною, а також дороги до залізничних перевалочних станцій і морських портів.

Аграрії Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини, Литви та Латвії вимагають від ЄС компенсації фермерам за дотримання нових правил, пов'язаних із захистом довкілля, полегшення у сфері бюрократії та прозорість системи субсидій, а також про найкраще регулювання української продукції, що прямує на ринок Європи.

Станом на ранок 14 лютого черги на кордоні із Європейським Союзом зафіксовано лише на одному пункті пропуску. Водіям доведеться почекати, перш ніж виїхати з країни. 

кордон
Чехія
протести
фермери
автомобіль

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