Электромобили с наименьшим запасом хода: в чем их преимущество

Citroen e-C3 2024 года. Фото: netcarshow.com

Сергей Якуба Редактор

При выборе электромобилей чаще всего обращают внимание на максимальную дальность пробега. Однако для многих водителей небольшой запас хода не является критическим недостатком, особенно если речь идет о втором автомобиле для семьи. Компактные городские модели предлагают доступную цену, ведь именно батарея составляет большую часть стоимости транспортного средства. При этом маленький пробег перестает быть проблемой при наличии собственной ночной зарядки от домашней сети.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Interia Motoryzacja.

Доступные европейские модели

Стильный Fiat 500e оснащен батареей на 23,8 кВт·ч, что обеспечивает до 190 км пробега по циклу WLTP. Двигатель мощностью 95 к.с. разгоняет автомобиль до 100 км/ч за 9,5 секунды при максимальной скорости 150 км/ч, а быстрая зарядка постоянным током мощностью 50 кВт восстанавливает заряд до 80% за 30 минут.

Французский Citroen e-C3 развивает 113 к.с. и имеет ограничение скорости в 125 км/ч. Аккумулятор емкостью 30,3 кВт·ч рассчитан на 205 км пробега.

Бюджетная Dacia Spring предлагает двигатель мощностью 70 к.с., аккумулятор емкостью 24,3 кВт·ч с запасом хода до 221 км и максимальную скорость 130 км/ч.

Азиатские альтернативы

Китайский Leapmotor T03 оснащен двигателем мощностью 95 к.с. с запасом хода до 265 км на одном заряде. Его максимальная скорость составляет 130 км/ч, а разгон до сотни занимает 12,7 секунды. Модель отличается наличием множества систем помощи водителю и комплекта кабелей в базовой комплектации.

Модели BYD Dolphin (156 к.с., батарея 43,2 кВт·ч) и Dongfeng Box (95 к.с., батарея 42,3 кВт·ч) декларируют одинаковый запас хода до 310 км. Оба автомобиля предлагают богатую комплектацию, камеры и быструю зарядку мощностью более 80 кВт.

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