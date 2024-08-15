Электрокар Mazda EZ-6 с запасом хода 1200 км должен сместить Tesla в Европе

Мазда EZ-6. Фото: Mazda

Японский бренд привезет в Европу новый электрический седан Mazda EZ-6 — конкурента Tesla Model 3. Машина производится совместным предприятием японской компании из Changan в Китае.

Об этом сообщил Autocar.

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Характеристики EZ-6

Сейчас Mazda продает всего один электромобиль в Европе. Это компактный внедорожник MX-30, не показывающий высоких результатов. EZ-6 может существенно изменить эту ситуацию, учитывая, что по размеру и форме (длина 4921 мм, колесная база — 2900 мм) авто является прямым конкурентом Tesla Model 3, Polestar 2 и BMW i4 — одним из самых популярных электромобилей на рынке.

Электрокар предлагается с задним приводом мощностью 218 л. и запасом хода 600 км или в комплектации, способной проехать на одном заряде около 1200 км.

EZ-6 технически не связан ни с одной моделью Mazda, ведь базируется на модульной платформе EPA от Changan.

Интерьер EZ-6

Фото: Mazda

Салон электромобиля минималистичен, но роскошен. Автомобиль получил сенсорное и голосовое управление, 14,6-дюймовый экран информационно-развлекательной системы, а физическое управление ограничивается тактильными переключателями на руле.

Ранее Mazda попала в тройку брендов, выпускающих самые надежные в мире автомобили. Также эксперты назвали самые безопасные модели Mazda в 2024 году.