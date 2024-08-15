Електрокар Mazda EZ-6 з запасом ходу 1200 км має посунути Tesla в Європі

Mazda EZ-6. Фото: Mazda

Японський бренд привезе в Європу новий електричний седан Mazda EZ-6 — конкурента Tesla Model 3. Машина виробляється спільним підприємством японської компанії з Changan у Китаї.

Про це повідомив Autocar.

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Характеристики EZ-6

Зараз Mazda продає лише один електромобіль у Європі. Це компактний позашляховик MX-30, який не показує високих результатів. EZ-6 може суттєво змінити цю ситуацію, враховуючи, що за розміром та формою (довжина 4921 мм, колісна база — 2900 мм) авто є прямим конкурентом Tesla Model 3, Polestar 2 та BMW i4 — одних з найпопулярніших електромобілів на ринку.

Електрокар пропонується з заднім приводом потужністю 218 к.с. та запасом ходу 600 км або у комплектації, яка здатна проїхати на одному заряді близько 1200 км.

EZ-6 технічно не пов’язаний з жодною моделлю Mazda, адже базується на модульній платформі EPA від Changan.

Інтер’єр EZ-6

Фото: Mazda

Салон електромобіля мінімалістичний, але розкішний. Авто отримало сенсорне та голосове керування, 14,6-дюймовий екран інформаційно-розважальної системи, а фізичне керування обмежується тактильними перемикачами на кермі.

Раніше Mazda потрапила в трійку брендів, які випускають найнадійніші у світі автомобілі. Також експерти назвали найбезпечніші моделі Mazda 2024 року.