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Экспресс-тестирование по ПДД — кто имеет приоритет в ситуации на дороге

14 августа 2024 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Тест по ПДД — кто имеет приоритет в ситуации на дороге
Кто кого пропустит? Рисунок: "А ты знаешь ПДД?"
Валентин Бандура - Редактор

Задача по теме проезд перекрестков. Должен ли водитель автомобиля дать дорогу велосипедисту в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "А ты знаешь ПДД?"

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Варианты ответа

  1. Не должен, ведь он едет по главной дороге.
  2. Не должен, потому что велосипедист двигается по велосипедной дорожке.
  3. Должен дать дорогу.

Разбор задачи

Экспресс-тестирование по ПДД — кто имеет приоритет движения в ситуации на дороге - фото 1

Белый автомобиль намерен повернуть направо и включил световые указатели правого поворота. Велосипедист продолжает движение прямо.

На перекрестке установлен знак 2.3 "Главная дорога", который дает право первоочередного проезда нерегулируемых перекрестков.

Также под знаком есть табличка 7.8 "Направление главной дороги". Ее устанавливают перед перекрестком, на котором главная дорога меняет свое направление.


Экспресс-тестирование по ПДД — кто имеет приоритет движения в ситуации на дороге - фото 2

Эти знаки не помогут решить задачу. Поэтому читаем пункт 16.2 ПДД:

"На регулируемых и нерегулируемых перекрестках водитель, поворачивая направо или налево, должен дать дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть, на которую он поворачивает, а также велосипедистам, двигающимся прямо в попутном направлении".

Велосипедист двигается прямо в попутном направлении, поэтому водитель автомобиля должен его пропустить.

Правильный ответ №3

Ранее мы предлагали задачи по пересечению перекрестка — здесь и здесь.

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест

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