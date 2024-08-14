Тест з ПДР — хто має пріоритет руху в ситуації на дорозі

Хто кого пропустить? Малюнок: "А ти знаєш ПДР?"

Задача з теми проїзд перехресть. Чи повинен водій автомобіля дати дорогу велосипедисту в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "А ти знаєш ПДР?"

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Варіанти відповіді

Не повинен, адже він їде головною дорогою. Не повинен, тому що велосипедист рухається по велосипедній доріжці. Повинен дати дорогу.

Розбір задачі

Білий автомобіль має намір повернути праворуч та увімкнув світлові покажчики правого повороту. Велосипедист продовжує рух прямо.

На перехресті встановлено знак 2.3 "Головна дорога", який надає право першочергового проїзду нерегульованих перехресть.

Також під знаком є табличка 7.8 "Напрямок головної дороги". Її встановлюють перед перехрестям, на якому головна дорога змінює свій напрямок.





Ці знаки не допоможуть розв'язати задачу. Тому читаємо пункт 16.2 ПДР:

"На регульованих та нерегульованих перехрестях водій, повертаючи праворуч або ліворуч, повинен дати дорогу пішоходам, що переходять проїзну частину, на яку він повертає, а також велосипедистам, що рухаються прямо в попутному напрямку".

Велосипедист рухається прямо в попутному напрямку, тому водій автомобіля має його пропустити.

Правильна відповідь №3

Раніше ми пропонували задачі з перетину перехрестя — тут і тут.