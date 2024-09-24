ПДД тест на 10 секунд — кто из водителей нарушает правила

Кто нарушитель? Рисунок: "А ты знаешь ПДД?"

Задача по теме дорожной разметки. Кто из водителей нарушает правила в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "А ты знаешь ПДД?"

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Варианты ответа

Водитель синего автомобиля. Водитель красного автомобиля. Никто не нарушает. Оба нарушают.

Разбор задачи

На дороге водитель красного автомобиля намерен развернуться, а водитель синего повернуть налево. В изображенной на рисунке ситуации видна сплошная разметка с участком прерывистой со стороны водителя красного автомобиля

Читаем раздел 34. Дорожная разметка:

"Разметка 1.11:

разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений на участках дорог, где перестройка разрешена только с одной полосы;

обозначает места, предназначенные для разворота, въезда и выезда с площадок для стоянки и т.п., где движение разрешено только в одну сторону.

Линию разрешается пересекать только со стороны ее прерывистой части, а со стороны сплошной только по завершении обгона или объезда препятствия".

Правила нарушает водитель синего автомобиля, ведь он поворачивает налево, а не завершает обгон и не объезжает препятствие.

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали с помощью знаков выбрать правильное направление движения авто. Также представляли запутанную задачу по ПДД, должно ли авто уступать двум трамваям на перекрестке.