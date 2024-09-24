ПДД тест на 10 секунд — кто из водителей нарушает правила

Экспресс-тест по ПДД — кто из водителей нарушает правила
Задача по теме дорожной разметки. Кто из водителей нарушает правила в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "А ты знаешь ПДД?"
Варианты ответа
- Водитель синего автомобиля.
- Водитель красного автомобиля.
- Никто не нарушает.
- Оба нарушают.
Разбор задачи
На дороге водитель красного автомобиля намерен развернуться, а водитель синего повернуть налево. В изображенной на рисунке ситуации видна сплошная разметка с участком прерывистой со стороны водителя красного автомобиля
Читаем раздел 34. Дорожная разметка:
"Разметка 1.11:
- разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений на участках дорог, где перестройка разрешена только с одной полосы;
- обозначает места, предназначенные для разворота, въезда и выезда с площадок для стоянки и т.п., где движение разрешено только в одну сторону.
Линию разрешается пересекать только со стороны ее прерывистой части, а со стороны сплошной только по завершении обгона или объезда препятствия".
Правила нарушает водитель синего автомобиля, ведь он поворачивает налево, а не завершает обгон и не объезжает препятствие.
Правильный ответ №1
Ранее мы предлагали с помощью знаков выбрать правильное направление движения авто. Также представляли запутанную задачу по ПДД, должно ли авто уступать двум трамваям на перекрестке.
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