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Экспресс-тест по ПДД — кто из водителей нарушает правила

24 сентября 2024 06:45
Валентин Бандура - Редактор
ПДД тест на 10 секунд — кто из водителей нарушает правила
Кто нарушитель? Рисунок: "А ты знаешь ПДД?"
Валентин Бандура - Редактор

Задача по теме дорожной разметки. Кто из водителей нарушает правила в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "А ты знаешь ПДД?"

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Варианты ответа

  1. Водитель синего автомобиля.
  2. Водитель красного автомобиля.
  3. Никто не нарушает.
  4. Оба нарушают.

Разбор задачи

Экспресс-тест по ПДД — кто из водителей нарушает правила - фото 1

На дороге водитель красного автомобиля намерен развернуться, а водитель синего повернуть налево. В изображенной на рисунке ситуации видна сплошная разметка с участком прерывистой со стороны водителя красного автомобиля

Читаем раздел 34. Дорожная разметка:

"Разметка 1.11:

  • разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений на участках дорог, где перестройка разрешена только с одной полосы;
  • обозначает места, предназначенные для разворота, въезда и выезда с площадок для стоянки и т.п., где движение разрешено только в одну сторону.

Линию разрешается пересекать только со стороны ее прерывистой части, а со стороны сплошной только по завершении обгона или объезда препятствия".

Правила нарушает водитель синего автомобиля, ведь он поворачивает налево, а не завершает обгон и не объезжает препятствие.

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали с помощью знаков выбрать правильное направление движения авто. Также представляли запутанную задачу по ПДД, должно ли авто уступать двум трамваям на перекрестке.

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест

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