Быстрое ПДД тестирование — разрешен ли поворот налево водителю серого авто

Частая ошибка водителей — разрешен ли поворот на разрыве сплошной разметки
Водители, особенно неопытные, часто ошибаются в изображенной на рисунке ситуации. Может ли водитель серого автомобиля повернуть налево на перекрестке?
Задание предложило сообщество "ПДД, автомобили, дороги".
Варианты ответа
- Может.
- Не может.
Разбор задачи
Водитель серого автомобиля намерен повернуть налево. Для этого он выбрал место, где есть разрыв в сплошной разметке. При этом перекресток находится чуть дальше места начала желаемого маневра.
Может ли водитель повернуть налево, если начнет это делать в конце прерывистой линии?
Рядом с прерывистой разметкой установлен дорожный знак 5.29 "Место для разворота".
Этот знак не только обозначает место разворота транспортных средств, но и категорически запрещает поворот налево.
Итак, в изображенной на рисунке ситуации водитель серого авто может либо развернуться, либо продолжить движение прямо.
Правильный ответ №2
Ранее мы писали, как правильно выполнить опасный разворот на перекрестке. Также мы сообщали, кто должен уступать при повороте налево в один ряд.
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