Швидке ПДР тестування — чи дозволений поворот ліворуч водієві сірого авто

Можна повернути? Малюнок: "ПДР, автомобілі, дороги".

Водії, особливо недосвідчені, часто помиляються в зображеній на малюнку ситуації. Чи може водій сірого авто повернути ліворуч на перехресті?

Завдання запропонувала спільнота "ПДР, автомобілі, дороги".

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Варіанти відповіді

Може. Не може.

Розбір задачі

Водій сірого автомобіля має намір повернути ліворуч. Для цього він обрав місце, де є розрив у суцільній розмітці. При цьому перехрестя знаходиться трохи далі від місця початку бажаного маневру.

Чи може водій повернути ліворуч, якщо розпочне це робити наприкінці переривчастої лінії?

Поруч з переривчастою розміткою встановлено дорожній знак 5.29 "Місце для розвороту".





Цей знак не лише позначає місце для розвороту транспортних засобів, а й категорично забороняє поворот ліворуч.

Отже, в зображеній на малюнку ситуації водій сірого авто може або розвернутися, або продовжити рух прямо.

Правильна відповідь №2

Раніше ми писали, як правильно виконати небезпечний розворот на перехресті. Також ми повідомляли, хто має поступатися при повороті ліворуч в один ряд.