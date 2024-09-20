Швидке ПДР тестування — чи дозволений поворот ліворуч водієві сірого авто

Часта помилка водіїв — чи дозволений поворот на розриві суцільної розмітки
Водії, особливо недосвідчені, часто помиляються в зображеній на малюнку ситуації. Чи може водій сірого авто повернути ліворуч на перехресті?
Завдання запропонувала спільнота "ПДР, автомобілі, дороги".
Варіанти відповіді
- Може.
- Не може.
Розбір задачі
Водій сірого автомобіля має намір повернути ліворуч. Для цього він обрав місце, де є розрив у суцільній розмітці. При цьому перехрестя знаходиться трохи далі від місця початку бажаного маневру.
Чи може водій повернути ліворуч, якщо розпочне це робити наприкінці переривчастої лінії?
Поруч з переривчастою розміткою встановлено дорожній знак 5.29 "Місце для розвороту".
Цей знак не лише позначає місце для розвороту транспортних засобів, а й категорично забороняє поворот ліворуч.
Отже, в зображеній на малюнку ситуації водій сірого авто може або розвернутися, або продовжити рух прямо.
Правильна відповідь №2
Раніше ми писали, як правильно виконати небезпечний розворот на перехресті. Також ми повідомляли, хто має поступатися при повороті ліворуч в один ряд.
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