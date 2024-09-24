ПДР тест на 10 секунд — хто з водіїв порушує правила

Хто порушник? Малюнок: "А ти знаєш ПДР?"

Задача з теми дорожньої розмітки. Хто з водіїв порушує правила в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "А ти знаєш ПДР?"

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Варіанти відповіді

Водій синього авто. Водій червоного авто. Ніхто не порушує. Обидва порушують.

Розбір задачі

На дорозі водій червоного автомобіля має намір розвернутися, а водій синього повернути ліворуч. В зображеній на малюнку ситуації видно суцільну розмітку з ділянкою переривчастої з боку водія червоного автомобіля

Читаємо розділ 34. Дорожня розмітка:

"Розмітка 1.11:

поділяє транспортні потоки протилежних або попутних напрямків на ділянках доріг, де перестроювання дозволено лише з однієї смуги;

позначає місця, призначені для розвороту, в'їзду і виїзду з майданчиків для стоянки тощо, де рух дозволено лише в один бік.

Лінію дозволяється перетинати тільки з боку її переривчастої частини, а з боку суцільної — лише по завершенні обгону чи об'їзду перешкоди".

Правила порушує водій синього автомобіля, адже він повертає ліворуч, а не завершує обгін та не об'їжджає перешкоду.

Правильна відповідь №1

Раніше ми пропонували за допомогою знаків обрати правильний напрямок руху авто. Також представляли заплутану задачу з ПДР, чи має авто поступатися двом трамваям на перехресті.