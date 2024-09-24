ПДР тест на 10 секунд — хто з водіїв порушує правила

Експрес-тест з ПДР — хто з водіїв порушує правила
Задача з теми дорожньої розмітки. Хто з водіїв порушує правила в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "А ти знаєш ПДР?"
Варіанти відповіді
- Водій синього авто.
- Водій червоного авто.
- Ніхто не порушує.
- Обидва порушують.
Розбір задачі
На дорозі водій червоного автомобіля має намір розвернутися, а водій синього повернути ліворуч. В зображеній на малюнку ситуації видно суцільну розмітку з ділянкою переривчастої з боку водія червоного автомобіля
Читаємо розділ 34. Дорожня розмітка:
"Розмітка 1.11:
- поділяє транспортні потоки протилежних або попутних напрямків на ділянках доріг, де перестроювання дозволено лише з однієї смуги;
- позначає місця, призначені для розвороту, в'їзду і виїзду з майданчиків для стоянки тощо, де рух дозволено лише в один бік.
Лінію дозволяється перетинати тільки з боку її переривчастої частини, а з боку суцільної — лише по завершенні обгону чи об'їзду перешкоди".
Правила порушує водій синього автомобіля, адже він повертає ліворуч, а не завершує обгін та не об'їжджає перешкоду.
Правильна відповідь №1
Раніше ми пропонували за допомогою знаків обрати правильний напрямок руху авто. Також представляли заплутану задачу з ПДР, чи має авто поступатися двом трамваям на перехресті.
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