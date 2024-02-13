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Эксперты объяснили, какой бензин лучше подходит для зимней езды на автомобиле

13 февраля 2024 11:07
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
А-92 вместо А-95: три причины использовать более дешевый бензин зимой
Более дешевый бензин зимой эффективней. Фото: epravda.com.ua
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Зимой водителям рекомендуют использовать бензин А-92 вместо А-95. В чем сезонное преимущество топлива с более низким октановым числом.

Об этом написала "Твоя машина".

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Более низкая температура замерзания

Бензин с низшим октановым застывает при более низких температурах, чем высокооктановый. Поэтому он менее подвержен образованию парафина в топливных системах автомобиля. Такое свойство предотвращает возможные замерзания топливных линий и фильтров, которые приводят к остановке двигателя.

Более легкий запуск двигателя

Обычно бензин с низшим октановым обладает более высокой летучестью, что способствует легкому запуску двигателя в холодную погоду. Это особенно важно в преддверии прогнозируемого резкого похолодания во второй половине февраля.

Дешевая цена

Использование А-92 вместо А-95 может помочь сэкономить при заправке автомобиля.

Предостережение

Некоторым современным автомобилям не подходит А-92, так как они имеют высококомпрессионные двигатели, требующие бензин с более высоким октановым числом для оптимальной работы.

Ранее эксперты объяснили, чем грозит автомобилю экономная езда на низких скоростях. Также рассказали о 8 малоизвестных способах существенной экономии топлива.

бензин
авто
топливо
автомобиль
Мотор

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