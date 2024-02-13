А-92 вместо А-95: три причины использовать более дешевый бензин зимой

Эксперты объяснили, какой бензин лучше подходит для зимней езды на автомобиле
Зимой водителям рекомендуют использовать бензин А-92 вместо А-95. В чем сезонное преимущество топлива с более низким октановым числом.
Об этом написала "Твоя машина".
Более низкая температура замерзания
Бензин с низшим октановым застывает при более низких температурах, чем высокооктановый. Поэтому он менее подвержен образованию парафина в топливных системах автомобиля. Такое свойство предотвращает возможные замерзания топливных линий и фильтров, которые приводят к остановке двигателя.
Более легкий запуск двигателя
Обычно бензин с низшим октановым обладает более высокой летучестью, что способствует легкому запуску двигателя в холодную погоду. Это особенно важно в преддверии прогнозируемого резкого похолодания во второй половине февраля.
Дешевая цена
Использование А-92 вместо А-95 может помочь сэкономить при заправке автомобиля.
Предостережение
Некоторым современным автомобилям не подходит А-92, так как они имеют высококомпрессионные двигатели, требующие бензин с более высоким октановым числом для оптимальной работы.
Ранее эксперты объяснили, чем грозит автомобилю экономная езда на низких скоростях. Также рассказали о 8 малоизвестных способах существенной экономии топлива.
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