А-92 замість А-95: три причини використовувати дешевший бензин взимку

Експерти пояснили, який бензин краще підходить для зимової їзди на автомобілі
Взимку водіям рекомендують використовувати бензин А-92 замість А-95. У чому сезонна перевага палива з нижчим октановим числом.
Про це написала "Твоя машина".
Нижча температура замерзання
Бензин з нижчим октановим застигає за нижчих температур, ніж високооктановий. Тому він менш схильний до утворення парафіну в паливних системах автомобіля. Така властивість запобігає можливим замерзанням паливних ліній та фільтрів, які призводять до зупинки двигуна.
Легший запуск двигуна
Зазвичай бензин з нижчим октановим має вищу летючість, що сприяє легшому запуску двигуна в холодну погоду. Це особливо важливо напередодні прогнозованого різкого похолодання у другій половині лютого.
Дешевша ціна
Використання А-92 замість А-95 може допомогти заощадити під час заправки автомобіля.
Застереження
Деяким сучасним автомобілям не підходить А-92, позаяк вони мають висококомпресійні двигуни, які вимагають бензин із вищим октановим числом для оптимальної роботи.
Раніше експерти пояснили, чим загрожує автомобілю економна їзда на низьких швидкостях. Також розповіли про 8 маловідомих способів суттєвого заощадження палива.
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