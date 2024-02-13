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Експерти пояснили, який бензин краще підходить для зимової їзди на автомобілі

13 лютого 2024 11:07
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
А-92 замість А-95: три причини використовувати дешевший бензин взимку
Дешевший бензин взимку ефективніший. Фото: epravda.com.ua
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Взимку водіям рекомендують використовувати бензин А-92 замість А-95. У чому сезонна перевага палива з нижчим октановим числом.

Про це написала "Твоя машина".

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Нижча температура замерзання

Бензин з нижчим октановим застигає за нижчих температур, ніж високооктановий. Тому він менш схильний до утворення парафіну в паливних системах автомобіля. Така властивість запобігає можливим замерзанням паливних ліній та фільтрів, які призводять до зупинки двигуна.

Легший запуск двигуна

Зазвичай бензин з нижчим октановим має вищу летючість, що сприяє легшому запуску двигуна в холодну погоду. Це особливо важливо напередодні прогнозованого різкого похолодання у другій половині лютого.

Дешевша ціна

Використання А-92 замість А-95 може допомогти заощадити під час заправки автомобіля.

Застереження

Деяким сучасним автомобілям не підходить А-92, позаяк вони мають висококомпресійні двигуни, які вимагають бензин із вищим октановим числом для оптимальної роботи.

Раніше експерти пояснили, чим загрожує автомобілю економна їзда на низьких швидкостях. Також розповіли про 8 маловідомих способів суттєвого заощадження палива.

бензин
авто
паливо
автомобіль
Мотор

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