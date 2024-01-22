Лайфхаки: как электромобилю зимой не растерять запас хода

Эксперты объяснили, как сохранить запас хода электромобиля зимой
Известно, что зимой батарея электрокара увеличивает расход энергии, что уменьшает запас хода, иногда очень существенно. Семь простых советов помогут владельцам электрического транспорта сохранить эффективность аккумулятора и без лишних приключений добраться до пункта назначения.
Об этом сообщил NNews.
1. Подготовка к дороге
Воспользуйтесь функцией предварительной подготовки электромобиля, позволяющей прогреть салон и батарею. Не отключайте электромобиль от сети, используйте для подготовки внешнее питание вместо энергии аккумулятора.
2. Езда на умеренной скорости
Старайтесь поддерживать умеренную скорость — это сохранит заряд аккумулятора и запас хода. Высокоскоростная езда потребляет больше энергии.
3. Рекуперативное торможение
Системы рекуперативного торможения превращают кинетическую энергию в энергию, хранящуюся в аккумуляторе. Используйте преимущества системы для сохранения запаса хода.
4. Не злоупотребляйте подогревом
Минимизируйте использование подогрева сидений, руля и других аксессуаров, ведь это увеличивает потребление энергии аккумулятора — сэкономьте ее для вождения.
5. Давление в шинах
Падение давления в шинах, вызванное холодной погодой, снижает запас хода, ведь недокачанные колеса создают большее сопротивление качению. Следите за этим показателем.
6. Обновление ПО
Производители часто выпускают обновление программного обеспечения для повышения производительности и эффективности электромобилей. Не забывайте обновляться.
7. Планирование маршрута
В экстремальный холод важно перед длительной поездкой определить зарядные станции по дороге и учесть остановки для подзарядки, если необходимо. Это обеспечит бесперебойную поездку.
Ранее мы представили ТОП-3 лучших электрокаров для длительных путешествий с самым большим запасом хода. Также сообщалось, что продажи электромобилей в Украине обновили очередной рекорд.
Читайте Новини.LIVE!