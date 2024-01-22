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Эксперты объяснили, как сохранить запас хода электромобиля зимой

22 января 2024 11:27
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Лайфхаки: как электромобилю зимой не растерять запас хода
Низкая температура зимой уменьшает производительность аккумулятора и общий запас хода электрического авто. Фото: firestonecompleteautocare.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Известно, что зимой батарея электрокара увеличивает расход энергии, что уменьшает запас хода, иногда очень существенно. Семь простых советов помогут владельцам электрического транспорта сохранить эффективность аккумулятора и без лишних приключений добраться до пункта назначения.

Об этом сообщил NNews.

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1. Подготовка к дороге

Воспользуйтесь функцией предварительной подготовки электромобиля, позволяющей прогреть салон и батарею. Не отключайте электромобиль от сети, используйте для подготовки внешнее питание вместо энергии аккумулятора.

2. Езда на умеренной скорости

Старайтесь поддерживать умеренную скорость — это сохранит заряд аккумулятора и запас хода. Высокоскоростная езда потребляет больше энергии.

3. Рекуперативное торможение

Системы рекуперативного торможения превращают кинетическую энергию в энергию, хранящуюся в аккумуляторе. Используйте преимущества системы для сохранения запаса хода.

4. Не злоупотребляйте подогревом

Минимизируйте использование подогрева сидений, руля и других аксессуаров, ведь это увеличивает потребление энергии аккумулятора — сэкономьте ее для вождения.

5. Давление в шинах

Падение давления в шинах, вызванное холодной погодой, снижает запас хода, ведь недокачанные колеса создают большее сопротивление качению. Следите за этим показателем.

6. Обновление ПО

Производители часто выпускают обновление программного обеспечения для повышения производительности и эффективности электромобилей. Не забывайте обновляться.

7. Планирование маршрута

В экстремальный холод важно перед длительной поездкой определить зарядные станции по дороге и учесть остановки для подзарядки, если необходимо. Это обеспечит бесперебойную поездку.

Ранее мы представили ТОП-3 лучших электрокаров для длительных путешествий с самым большим запасом хода. Также сообщалось, что продажи электромобилей в Украине обновили очередной рекорд.

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