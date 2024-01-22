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Експерти пояснили, як зберегти запас ходу електромобіля взимку

22 січня 2024 11:27
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Лайфхаки: як електромобілю взимку не розгубити запас ходу
Низькі температури взимку зменшують продуктивність акумулятора та загальний запас ходу електричного авто. Фото: firestonecompleteautocare.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Відомо, що взимку батарея електрокара збільшує розхід енергії, що зменшує запас ходу, інколи досить суттєво. Сім простих порад допоможуть власникам електричного транспорту зберегти ефективність акумулятора та без зайвих пригод дістатися до пункту призначення.

Про це повідомив NNews.

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1. Підготовка до дороги

Скористайтеся функцією попередньої підготовки електромобіля, що дозволить прогріти салон та батарею. Не відключайте електромобіль від електромережі, використовуйте для підготовки зовнішнє живлення замість енергії акумулятора.

2. Їзда на помірній швидкості

Намагайтеся підтримувати помірну швидкість — це збереже заряд акумулятора та запас ходу. Високошвидкісна їзда споживає більше енергії.

3. Рекуперативне гальмування

Системи рекуперативного гальмування перетворюють кінетичну енергію в енергію, що зберігається в акумуляторі. Використовуйте переваги цієї системи для збереження запасу ходу.

4. Не зловживайте підігрівом

Мінімізуйте використання підігріву сидінь, керма та інших аксесуарів, адже це збільшує споживання енергії акумулятора — заощадьте її для водіння.

5. Тиск в шинах

Падіння тиску в шинах спричинене холодною погодою знижує запас ходу, адже недокачані колеса створюють більший опір коченню. Слідкуйте за цим показником.

6. Оновлення ПЗ

Виробники часто випускають оновлення програмного забезпечення для підвищення продуктивності та ефективності електромобілів. Не забувайте оновлюватися.

7. Планування маршруту

В екстремальний холод важливо перед тривалою поїздкою визначити зарядні станції по дорозі та врахувати зупинки для підзарядки, якщо необхідно. Це забезпечить безперебійну поїздку.

Раніше ми представили ТОП-3 найкращих електрокарів для тривалих подорожей з найбільшим запасом ходу. Також повідомляли, що продажі електромобілів в Україні оновили черговий рекорд.

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