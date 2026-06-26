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Движение на границе Украины остановилось: сотни автомобилей стоят в очередях

26 июня 2026 11:46
Проверка документов у водителей при пересечении границы. Фото: МИД
Кира Топенко
Редактор, ведущий эксперт "Авто"

В пятницу, 26 июня, на границе Украины наблюдаются очереди на ряде контрольно-пропускных пунктов (КПП). Водителям рекомендуется заранее планировать поездки в связи с возможными сбоями в работе электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 26 июня

Сегодня, 26 июня, по состоянию на 9:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд. Скопления автомобилей наблюдаются на 15 контрольно-пропускных пунктах.

Очереди на границе с Польшей

  • Ягодин — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
  • Устилуг — 65 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Угринов — 25 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Рава-Русская — 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Грушев — 40 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Краковец — 35 л/а, 7 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Шегини — 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • Смильница — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Нижанковичи — 35 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется).

Очереди на границе со Словакией

  • Малый Березный — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • Ужгород — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • Малые Селменцы — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Очереди на границе с Венгрией

  • Тиса — 12 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Дзвинково — 15 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • Косино — 25 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • Лужанка — 30 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Вилок — 20 л/а, 0 пешеходов;
  • Великая Паладь — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Очереди на границе с Румынией

  • Дяково — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Солотвино — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • Порубное — 6 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Красноильск — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Дяковцы — 0 л/а, 0 пешеходов.

Очереди на границе с Молдовой

  • Мамалига — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Кельменцы — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Росошаны — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Сокиряны — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Новини.LIVE сообщали, что американское агентство JD Power опубликовало новый рейтинг надежности автомобилей на основе опросов владельцев трехлетних машин. В категории компактных кроссоверов лидером стал Subaru Crosstrek, который опередил Toyota и Honda. По данным исследования, у модели не выявлено серьезных технических проблем, а жалобы касаются мелких недостатков.

Новини.LIVE также писали, что Toyota и Nissan предупреждают, что автомобили американской сборки могут не соответствовать японским стандартам качества. Речь идет о возможных визуальных недостатках кузова — более тонком покрытии, неровностях краски и мелких производственных дефектах. Кроме того, у части моделей ограничена работа электроники и отсутствуют локализованные языковые настройки.