Движение на границе Украины остановилось: сотни автомобилей стоят в очередях
В пятницу, 26 июня, на границе Украины наблюдаются очереди на ряде контрольно-пропускных пунктов (КПП). Водителям рекомендуется заранее планировать поездки в связи с возможными сбоями в работе электронных систем.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.
- Очереди на границе с Польшей
- Очереди на границе со Словакией
- Очереди на границе с Венгрией
- Очереди на границе с Румынией
- Очереди на границе с Молдовой
Очереди на границе Украины 26 июня
Сегодня, 26 июня, по состоянию на 9:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд. Скопления автомобилей наблюдаются на 15 контрольно-пропускных пунктах.
Очереди на границе с Польшей
- Ягодин — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
- Устилуг — 65 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
- Угринов — 25 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- Рава-Русская — 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- Грушев — 40 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- Краковец — 35 л/а, 7 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- Шегини — 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- Смильница — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- Нижанковичи — 35 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется).
Очереди на границе со Словакией
- Малый Березный — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- Ужгород — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- Малые Селменцы — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).
Очереди на границе с Венгрией
- Тиса — 12 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- Дзвинково — 15 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
- Косино — 25 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
- Лужанка — 30 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- Вилок — 20 л/а, 0 пешеходов;
- Великая Паладь — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).
Очереди на границе с Румынией
- Дяково — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- Солотвино — 0 л/а, 0 пешеходов;
- Порубное — 6 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- Красноильск — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- Дяковцы — 0 л/а, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Молдовой
- Мамалига — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- Кельменцы — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- Росошаны — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- Сокиряны — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Новини.LIVE сообщали, что американское агентство JD Power опубликовало новый рейтинг надежности автомобилей на основе опросов владельцев трехлетних машин. В категории компактных кроссоверов лидером стал Subaru Crosstrek, который опередил Toyota и Honda. По данным исследования, у модели не выявлено серьезных технических проблем, а жалобы касаются мелких недостатков.
Новини.LIVE также писали, что Toyota и Nissan предупреждают, что автомобили американской сборки могут не соответствовать японским стандартам качества. Речь идет о возможных визуальных недостатках кузова — более тонком покрытии, неровностях краски и мелких производственных дефектах. Кроме того, у части моделей ограничена работа электроники и отсутствуют локализованные языковые настройки.
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