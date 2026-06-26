Очереди на границе 26 июня: пробки наблюдаются на ряде контрольно-пропускных пунктов

Проверка документов у водителей при пересечении границы. Фото: МИД

В пятницу, 26 июня, на границе Украины наблюдаются очереди на ряде контрольно-пропускных пунктов (КПП). Водителям рекомендуется заранее планировать поездки в связи с возможными сбоями в работе электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 26 июня

Сегодня, 26 июня, по состоянию на 9:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд. Скопления автомобилей наблюдаются на 15 контрольно-пропускных пунктах.

Ягодин — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);

Устилуг — 65 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

Угринов — 25 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Рава-Русская — 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Грушев — 40 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Краковец — 35 л/а, 7 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Шегини — 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

Смильница — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Нижанковичи — 35 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется).

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Малый Березный — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

Ужгород — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

Малые Селменцы — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Тиса — 12 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Дзвинково — 15 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

Косино — 25 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

Лужанка — 30 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Вилок — 20 л/а, 0 пешеходов;

Великая Паладь — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Дяково — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Солотвино — 0 л/а, 0 пешеходов;

Порубное — 6 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Красноильск — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Дяковцы — 0 л/а, 0 пешеходов.

Мамалига — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Кельменцы — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Росошаны — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Сокиряны — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Новини.LIVE сообщали, что американское агентство JD Power опубликовало новый рейтинг надежности автомобилей на основе опросов владельцев трехлетних машин. В категории компактных кроссоверов лидером стал Subaru Crosstrek, который опередил Toyota и Honda. По данным исследования, у модели не выявлено серьезных технических проблем, а жалобы касаются мелких недостатков.

Новини.LIVE также писали, что Toyota и Nissan предупреждают, что автомобили американской сборки могут не соответствовать японским стандартам качества. Речь идет о возможных визуальных недостатках кузова — более тонком покрытии, неровностях краски и мелких производственных дефектах. Кроме того, у части моделей ограничена работа электроники и отсутствуют локализованные языковые настройки.