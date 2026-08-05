Проблемные двигатели Toyota: каких модификаций лучше избегать

Двигатель 3.4 i-Force V6. Фото: Toyota

Полноразмерный пикап Toyota Tundra заслуженно считается одним из самых надежных автомобилей на рынке. Производитель редко полностью меняет двигатели при рестайлинге, годами совершенствуя проверенные временем конструкции. Однако анализ отзывов владельцев и отчетов профильных ведомств показывает, что ранние версии некоторых силовых агрегатов доставляют немало хлопот.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

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Версии 4.7L V8

Модификация 4.7L V8, выпускавшаяся в 2005–2008 годах, считается довольно противоречивой. Хотя многие такие машины преодолевают огромные пробеги при надлежащем уходе, именно эти годы выпуска получили наибольшее количество жалоб. Главной проблемой агрегата является неисправность вторичного воздушного насоса.

Когда этот узел выходит из строя, пикап переходит в аварийный режим движения, что сопровождается характерным гудением. Ремонт системы требует немалых финансовых затрат. Официальных отзывов из-за этой проблемы не было, поэтому владельцам приходилось устранять неисправность за свой счет.

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Варианты 5.7L V8

Двигатель 5.7L V8, выпущенный в 2010–2012 годах, унаследовал аналогичные проблемы с воздушным насосом. Кроме того, на форумах фиксировались случаи внезапного отключения блока управления двигателем, что приводило к неожиданной остановке автомобиля прямо во время движения.

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Еще одной серьезной проблемой стал повышенный расход масла из-за утечек в зоне корпуса распределительных валов и головки блока цилиндров. В запущенных случаях такие протечки приводили к полному заклиниванию двигателя, замена которого обходится в крупную сумму. Из-за этого упомянутые годы выпуска лучше обходить стороной.

Современные 3.4L i-FORCE V6

Современные пикапы 2022–2024 годов выпуска с 3,4-литровым двигателем i-FORCE V6 стали объектом отзыва. Главная проблема кроется в производственном браке, из-за которого внутри агрегатов оставались металлические отходы. Остатки мусора быстро выводят из строя главные подшипники и другие важные компоненты.

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Даже после устранения заводских дефектов владельцы сталкиваются с отказами турбокомпрессоров из-за неисправных актуаторов перепускного клапана. В худших случаях это заканчивается полной заменой двигателя.

Ранее Новини.LIVE писали о четырех лучших альтернативах Toyota Tundra. Американские конкуренты предлагают покупателям гораздо более широкий выбор комплектаций и по многим ключевым параметрам существенно превосходят японский автомобиль.

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