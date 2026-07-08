Двигатели известных брендов авто, которые пьют масло литрами

Двигатель 1.6 THP. Фото: Motor1

Сергей Якуба Редактор

Многие современные и старые автомобильные двигатели склонны к повышенному расходу масла во время эксплуатации. Нередко встречаются случаи, когда двигатель расходует 1 л или даже больше смазки на каждые 1000 км пробега. Сами автопроизводители часто не признают это технической неисправностью, указывая такие показатели в инструкциях как допустимую норму. Поэтому водителям необходимо регулярно проверять уровень масла под капотом, чтобы избежать капитального ремонта.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Auto Swiat.

Немецкие рекорды

Одними из самых известных стали бензиновые турбомоторы TSI от концерна Volkswagen объемом 1,4, 1,8 и 2 л, которые выпускались с 2008 по 2012 годы. Эти агрегаты могли потреблять до 1,5 л масла на 1000 км из-за неудачной конструкции маслоотделителя и слишком тонких поршневых колец, которые быстро изнашивались. Производитель считал такой расход вполне нормальным по заводским стандартам.

Серьезные проблемы также характерны для больших двигателей V8 серий N63 и S63 компании BMW, выпущенных до 2013 года. Из-за размещения турбин в развале блока цилиндров эти двигатели сильно страдали от перегрева, который быстро разрушал резиновые уплотнители и поршневые кольца. Уровень расхода в 1 л масла на 1000 км завод тоже считал приемлемым.

Японская специфика

Надёжные японские агрегаты также имеют подобные нюансы. Например, старые двигатели Toyota серии VVT-i объёмом 1,4 и 1,8 л в начале 2000-х годов активно расходовали смазку из-за дефектных колец. Впоследствии компания исправила конструкцию и даже предлагала бесплатный ремонт по расширенной гарантии.

Мощные двигатели VTEC от Honda расходуют до 0,5 л масла на 1000 км при очень динамичной езде на высоких оборотах. Специалисты не считают это недостатком, называя это особенностью высокопроизводительной конструкции.

Другие производители

Французские двигатели 1,6 THP, которые устанавливались на Peugeot и Citroën, имеют устойчивую репутацию любителей масла. Снижение уровня на 0,5 л на 1000 км — обычное дело, особенно при агрессивном стиле вождения. Среди итальянских брендов масложорством отличаются надежный двигатель Fiat 1.4 Fire, у которого более свободные заводские зазоры между деталями, и двигатель 2.0 JTS от Alfa Romeo.

Механики советуют для уменьшения расхода использовать рекомендованные типы жидкостей, а на старых машинах можно перейти на более густое масло или просто регулярно его доливать.

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