Тест по ПДД: помогите новичкам найти нарушителя правил

Кто нарушитель? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме преимущества маршрутных транспортных средств. Водитель какого автомобиля нарушает правила в изображенной ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Водитель желтого такси. Водитель белого автомобиля. Оба нарушают правила. Оба не нарушают правила.

На перекрестке белый автомобиль поворачивает направо, а желтое такси продолжает движение прямо. Такси движется по полосе для маршрутных транспортных средств, о чем свидетельствует знак 5.11 "Полоса для движения маршрутных транспортных средств", а также соответствующая дорожная разметка.

Разрешается ли водителю такси двигаться по этой полосе? Читаем пункт 17.1 ПДД:

"На дороге с полосой для маршрутных транспортных средств, обозначенной дорожным знаком 5.8 или 5.11, запрещается движение и остановка других транспортных средств (кроме такси и велосипедистов) на этой полосе".

Выходит, что таксист правил не нарушает.

Водитель белого автомобиля поворачивает направо, и делает это неправильно. Дело в том, что перед поворотом или разворотом следует занимать соответствующее крайнее положение на проезжей части. Да, крайняя правая — это полоса для движения маршрутных транспортных средств, но согласно пункту 17.2 ПДД:

"Водитель, который поворачивает на дороге с полосой для маршрутных транспортных средств, отделенной прерывистой линией дорожной разметки, может выполнять поворот с этой полосы".

Водитель белого автомобиля проигнорировал этот пункт, и именно он нарушитель.

Правильный ответ №2

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