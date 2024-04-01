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Два автомобиля проезжают перекресток — помогите новичкам найти нарушителя правил

1 апреля 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Тест по ПДД: помогите новичкам найти нарушителя правил
Кто нарушитель? Рисунок: "За! Правилами"
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Задача по теме преимущества маршрутных транспортных средств. Водитель какого автомобиля нарушает правила в изображенной ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Водитель желтого такси.
  2. Водитель белого автомобиля.
  3. Оба нарушают правила.
  4. Оба не нарушают правила.

На перекрестке белый автомобиль поворачивает направо, а желтое такси продолжает движение прямо. Такси движется по полосе для маршрутных транспортных средств, о чем свидетельствует знак 5.11 "Полоса для движения маршрутных транспортных средств", а также соответствующая дорожная разметка.

Два автомобиля проходят перекресток - помогите новичкам найти нарушителя правил - фото 1

Разрешается ли водителю такси двигаться по этой полосе? Читаем пункт 17.1 ПДД:

"На дороге с полосой для маршрутных транспортных средств, обозначенной дорожным знаком 5.8 или 5.11, запрещается движение и остановка других транспортных средств (кроме такси и велосипедистов) на этой полосе".

Выходит, что таксист правил не нарушает.

Водитель белого автомобиля поворачивает направо, и делает это неправильно. Дело в том, что перед поворотом или разворотом следует занимать соответствующее крайнее положение на проезжей части. Да, крайняя правая — это полоса для движения маршрутных транспортных средств, но согласно пункту 17.2 ПДД:

"Водитель, который поворачивает на дороге с полосой для маршрутных транспортных средств, отделенной прерывистой линией дорожной разметки, может выполнять поворот с этой полосы".

Водитель белого автомобиля проигнорировал этот пункт, и именно он нарушитель.

Правильный ответ №2

Ранее мы предлагали задачи по теме преимущества маршрутных транспортных средств — здесь и здесь.

авто
автомобиль
ПДД
правила дорожного движения
тест

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