Тест з ПДР: допоможіть новачкам знайти порушника правил

Хто порушник? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми переваги маршрутних транспортних засобів. Водій якого автомобіля порушує правила у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Водій жовтого таксі. Водій білого автомобіля. Обоє порушують правила. Обоє не порушують правила.

На перехресті білий автомобіль повертає праворуч, а жовте таксі продовжує рух прямо. Таксі рухається по смузі для маршрутних транспортних засобів про що свідчить знак 5.11 "Смуга для руху маршрутних транспортних засобів", а також відповідна дорожня розмітка.

Чи дозволяється водієві таксі рухатися по цій смузі? Читаємо пункт 17.1 ПДР:

"На дорозі зі смугою для маршрутних транспортних засобів, позначеній дорожнім знаком 5.8 або 5.11, забороняються рух і зупинка інших транспортних засобів (крім таксі та велосипедистів) на цій смузі".

Виходить, що таксист правил не порушує.

Водій білого автомобіля повертає праворуч, і робить він це неправильно. Річ у тім, що перед поворотом або розворотом потрібно займати відповідне крайнє положення на проїзній частині. Так, крайня права — це смуга для руху маршрутних транспортних засобів, але згідно з пунктом 17.2 ПДР:

"Водій, який повертає праворуч на дорозі із смугою для маршрутних транспортних засобів, що відокремлена переривчастою лінією дорожньої розмітки, може виконувати поворот з цієї смуги".

Водій білого автомобіля проігнорував цей пункт, і саме він є порушником.

Правильна відповідь №2

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