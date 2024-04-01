Тест з ПДР: допоможіть новачкам знайти порушника правил

Два авто минають перехрестя — допоможіть новачкам знайти порушника правил
Задача з теми переваги маршрутних транспортних засобів. Водій якого автомобіля порушує правила у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Водій жовтого таксі.
- Водій білого автомобіля.
- Обоє порушують правила.
- Обоє не порушують правила.
На перехресті білий автомобіль повертає праворуч, а жовте таксі продовжує рух прямо. Таксі рухається по смузі для маршрутних транспортних засобів про що свідчить знак 5.11 "Смуга для руху маршрутних транспортних засобів", а також відповідна дорожня розмітка.
Чи дозволяється водієві таксі рухатися по цій смузі? Читаємо пункт 17.1 ПДР:
"На дорозі зі смугою для маршрутних транспортних засобів, позначеній дорожнім знаком 5.8 або 5.11, забороняються рух і зупинка інших транспортних засобів (крім таксі та велосипедистів) на цій смузі".
Виходить, що таксист правил не порушує.
Водій білого автомобіля повертає праворуч, і робить він це неправильно. Річ у тім, що перед поворотом або розворотом потрібно займати відповідне крайнє положення на проїзній частині. Так, крайня права — це смуга для руху маршрутних транспортних засобів, але згідно з пунктом 17.2 ПДР:
"Водій, який повертає праворуч на дорозі із смугою для маршрутних транспортних засобів, що відокремлена переривчастою лінією дорожньої розмітки, може виконувати поворот з цієї смуги".
Водій білого автомобіля проігнорував цей пункт, і саме він є порушником.
Правильна відповідь №2
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