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Придется останавливать — что ждет автопроизводителей из-за войны на Красном море

16 января 2024 17:30
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Tesla приостанавливает производство Model Y в Германии из-за войны на Красном море
Из-за вооруженного конфликта в Красном море перебои с доставкой компонентов для производства авто в Европе ощутят большинство компаний. Фото: barchart.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Один из важнейших торговых морских путей из Азии в Европу через Красное море оказался в ситуации вооруженного противостояния. Сегодня поставки компонентов для производства автомобилей по этому маршруту невозможны, что заставляет западные компании останавливать автозаводы и перевозить необходимые детали окольными путями.

Об этом написала Avtosota.

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Компания Илона Маска останавливает производство на своем заводе под Берлином с 29 января по 11 февраля. Дело в том, что для производства Model Y для европейских рынков на немецком предприятии используют батареи из Китая, которые сейчас доставить проблематично.

Volvo

На три дня было остановлено производство на бельгийском заводе компании, что привело к задержке поставок коробок передач. В то же время производство на шведском заводе в Гетеборге пока работает в штатном режиме.

Другие автопроизводители

  • Транснациональная корпорация Stellantis заявила, что в случае временных перебоев со снабжением комплектующих она переориентируется на авиационные перевозки компонентов.
  • Volkswagen сообщил, что находится в тесной координации с судоходными компаниями и внимательно следит за ситуацией.
  • BMW и Renault рассказали, что пока угрозы остановки производства нет.

Как меняют маршрут перевозчики

Последствиями переориентации контейнеровозов на более длинный маршрут вокруг Африки стали:

  • нарушение сложных графиков движения судов;
  • задержка грузов;
  • стремительное повышение стоимости перевозок.

Изменение маршрута добавляет около 10 дней до доставки, плюс увеличивает расходы на топливо примерно на 2 млн. долларов для каждого рейса из Азии в Европу и обратно.

Ранее мы писали, как на импорт подержанных автомобилей в Украину повлияет блокада границ. Также публиковали рейтинг самых дорогих автомобильных брендов мира в 2023 году.

война
Tesla
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Volkswagen
Renault

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