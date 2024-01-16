Tesla приостанавливает производство Model Y в Германии из-за войны на Красном море

Из-за вооруженного конфликта в Красном море перебои с доставкой компонентов для производства авто в Европе ощутят большинство компаний. Фото: barchart.com

Один из важнейших торговых морских путей из Азии в Европу через Красное море оказался в ситуации вооруженного противостояния. Сегодня поставки компонентов для производства автомобилей по этому маршруту невозможны, что заставляет западные компании останавливать автозаводы и перевозить необходимые детали окольными путями.

Об этом написала Avtosota.

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Tesla

Компания Илона Маска останавливает производство на своем заводе под Берлином с 29 января по 11 февраля. Дело в том, что для производства Model Y для европейских рынков на немецком предприятии используют батареи из Китая, которые сейчас доставить проблематично.

Volvo

На три дня было остановлено производство на бельгийском заводе компании, что привело к задержке поставок коробок передач. В то же время производство на шведском заводе в Гетеборге пока работает в штатном режиме.

Другие автопроизводители

Транснациональная корпорация Stellantis заявила, что в случае временных перебоев со снабжением комплектующих она переориентируется на авиационные перевозки компонентов.

Volkswagen сообщил, что находится в тесной координации с судоходными компаниями и внимательно следит за ситуацией.

BMW и Renault рассказали, что пока угрозы остановки производства нет.

Как меняют маршрут перевозчики

Последствиями переориентации контейнеровозов на более длинный маршрут вокруг Африки стали:

нарушение сложных графиков движения судов;

задержка грузов;

стремительное повышение стоимости перевозок.

Изменение маршрута добавляет около 10 дней до доставки, плюс увеличивает расходы на топливо примерно на 2 млн. долларов для каждого рейса из Азии в Европу и обратно.

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