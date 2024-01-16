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Доведеться зупиняти — що чекає на автовиробників через війну на Червоному морі

16 січня 2024 17:30
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Tesla призупиняє виробництво Model Y в Німеччині через війну на Червоному морі
Через збройний конфлікт в Червоному морі перебої с доставкою компонентів для виробництва авто в Європі відчують більшість компаній. Фото: barchart.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Один з найважливіших торгівельних морських шляхів з Азії до Європи крізь Червоне море опинився в ситуації збройного протистояння. Сьогодні поставки компонентів для виробництва автомобілів цим маршрутом неможливі, що змушує західні компанії зупиняти автозаводи та перевозити необхідні деталі манівцями.

Про це написала Avtosota.

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Компанія Ілона Маска зупиняє виробництво на своєму заводі під Берліном з 29 січня до 11 лютого. Річ у тім, що для виробництва Model Y для європейських ринків на німецькому підприємстві використовують батареї з Китаю, які доставити зараз проблематично.

Volvo

На три дні було зупинене виробництво на бельгійському заводі компанії, що призвело до затримки поставок коробок передач. Водночас виробництво на шведському заводі в Гетеборзі поки працює в штатному режимі.

Інші автовиробники

  • Транснаціональна корпорація Stellantis заявила, що у разі тимчасових перебоїв із постачанням комплектуючих вона переорієнтується на авіаційні перевезення компонентів.
  • Volkswagen повідомив, що перебуває у тісній координації із судноплавними компаніями та уважно стежить за ситуацією.
  • BMW і Renault розповіли, що поки загрози зупинки виробництва немає.

Як змінюють маршрут перевізники

Наслідками переорієнтації контейнеровозів на довший маршрут навколо Африки стали:

  • порушення складних графіків руху суден;
  • затримка вантажів;
  • стрімке підвищення вартості перевезень.

Зміна маршруту додає близько 10 днів до доставки, плюс збільшує витрати на пальне приблизно на 2 млн доларів для кожного рейсу з Азії до Європи та назад.

Раніше ми писали, як на імпорт вживаних авто в Україну вплине блокада кордонів. Також публікували рейтинг найдорожчих автомобільних брендів світу 2023 року.

війна
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Volkswagen
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