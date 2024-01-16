Tesla призупиняє виробництво Model Y в Німеччині через війну на Червоному морі

Через збройний конфлікт в Червоному морі перебої с доставкою компонентів для виробництва авто в Європі відчують більшість компаній. Фото: barchart.com

Один з найважливіших торгівельних морських шляхів з Азії до Європи крізь Червоне море опинився в ситуації збройного протистояння. Сьогодні поставки компонентів для виробництва автомобілів цим маршрутом неможливі, що змушує західні компанії зупиняти автозаводи та перевозити необхідні деталі манівцями.

Про це написала Avtosota.

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Tesla

Компанія Ілона Маска зупиняє виробництво на своєму заводі під Берліном з 29 січня до 11 лютого. Річ у тім, що для виробництва Model Y для європейських ринків на німецькому підприємстві використовують батареї з Китаю, які доставити зараз проблематично.

Volvo

На три дні було зупинене виробництво на бельгійському заводі компанії, що призвело до затримки поставок коробок передач. Водночас виробництво на шведському заводі в Гетеборзі поки працює в штатному режимі.

Інші автовиробники

Транснаціональна корпорація Stellantis заявила, що у разі тимчасових перебоїв із постачанням комплектуючих вона переорієнтується на авіаційні перевезення компонентів.

Volkswagen повідомив, що перебуває у тісній координації із судноплавними компаніями та уважно стежить за ситуацією.

BMW і Renault розповіли, що поки загрози зупинки виробництва немає.

Як змінюють маршрут перевізники

Наслідками переорієнтації контейнеровозів на довший маршрут навколо Африки стали:

порушення складних графіків руху суден;

затримка вантажів;

стрімке підвищення вартості перевезень.

Зміна маршруту додає близько 10 днів до доставки, плюс збільшує витрати на пальне приблизно на 2 млн доларів для кожного рейсу з Азії до Європи та назад.

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