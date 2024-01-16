Tesla призупиняє виробництво Model Y в Німеччині через війну на Червоному морі

Доведеться зупиняти — що чекає на автовиробників через війну на Червоному морі
Один з найважливіших торгівельних морських шляхів з Азії до Європи крізь Червоне море опинився в ситуації збройного протистояння. Сьогодні поставки компонентів для виробництва автомобілів цим маршрутом неможливі, що змушує західні компанії зупиняти автозаводи та перевозити необхідні деталі манівцями.
Про це написала Avtosota.
Tesla
Компанія Ілона Маска зупиняє виробництво на своєму заводі під Берліном з 29 січня до 11 лютого. Річ у тім, що для виробництва Model Y для європейських ринків на німецькому підприємстві використовують батареї з Китаю, які доставити зараз проблематично.
Volvo
На три дні було зупинене виробництво на бельгійському заводі компанії, що призвело до затримки поставок коробок передач. Водночас виробництво на шведському заводі в Гетеборзі поки працює в штатному режимі.
Інші автовиробники
- Транснаціональна корпорація Stellantis заявила, що у разі тимчасових перебоїв із постачанням комплектуючих вона переорієнтується на авіаційні перевезення компонентів.
- Volkswagen повідомив, що перебуває у тісній координації із судноплавними компаніями та уважно стежить за ситуацією.
- BMW і Renault розповіли, що поки загрози зупинки виробництва немає.
Як змінюють маршрут перевізники
Наслідками переорієнтації контейнеровозів на довший маршрут навколо Африки стали:
- порушення складних графіків руху суден;
- затримка вантажів;
- стрімке підвищення вартості перевезень.
Зміна маршруту додає близько 10 днів до доставки, плюс збільшує витрати на пальне приблизно на 2 млн доларів для кожного рейсу з Азії до Європи та назад.
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