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Главная Авто До 90 автомобилей на границе: где сегодня самые большие очереди

До 90 автомобилей на границе: где сегодня самые большие очереди

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2026 11:49
Граница Украины 21 августа: на каких пунктах наблюдаются очереди
Очереди на границе. Фото: Западное региональное управление Госпограничной службы Украины — Западная граница

По состоянию на 21 августа на выезде из Украины самые большие очереди из легковых автомобилей были зафиксированы на польском направлении. По 90 автомобилей ожидают на пунктах пропуска "Устилуг" и "Угринов", еще 50 — на "Шегинях". Очереди также наблюдаются на границе со Словакией, Венгрией и Румынией.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

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Очереди на границе Украины 21 августа

Сегодня, 21 августа, по состоянию на 09:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд. Скопления автомобилей наблюдаются на 16 контрольно-пропускных пунктах.

Черги на кордоні з Польщею 3 серпня

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
    "Устилуг" — 90 легковых автомобилей, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется)
    "Угринов" — 90 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
    "Рава-Русская" — 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
    "Грушев" — 35 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
    "Краковец" — 45 л/а, 6 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
    "Шегини" — 50 л/а, 0 автобусов, 120 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
    "Смильница" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
    "Нижанковичи" — 45 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Черги на кордоні зі Словаччиною 3 серпня

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Очереди на границе со Словакией

  • "М.Березный" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
    "Ужгород" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
    "Малые Селменцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

Черги на кордоні з Угорщиною 3 серпня

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
    "Дзвинково" — 20 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
    "Косино" — 20 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
    "Лужанка" — 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
    "Вилок" — 10 л/а, 0 пешеходов;
    "Великая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов).

Черги на кордоні з Румунією 3 серпня

Очереди на границе с Румынией

  • "Дяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
    "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
    "Порубное" — 30 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
    "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
    "Дяковцы" — 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 3 серпня

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
    "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов

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Польша граница Словакия очереди очереди на границе
Кира Топенко - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Кира Топенко

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