Граница Украины 21 августа: на каких пунктах наблюдаются очереди

Очереди на границе. Фото: Западное региональное управление Госпограничной службы Украины — Западная граница

По состоянию на 21 августа на выезде из Украины самые большие очереди из легковых автомобилей были зафиксированы на польском направлении. По 90 автомобилей ожидают на пунктах пропуска "Устилуг" и "Угринов", еще 50 — на "Шегинях". Очереди также наблюдаются на границе со Словакией, Венгрией и Румынией.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

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Очереди на границе Украины 21 августа

Сегодня, 21 августа, по состоянию на 09:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд. Скопления автомобилей наблюдаются на 16 контрольно-пропускных пунктах.

"Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);

"Устилуг" — 90 легковых автомобилей, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется)

"Угринов" — 90 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 35 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 45 л/а, 6 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 50 л/а, 0 автобусов, 120 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смильница" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Нижанковичи" — 45 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

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"М.Березный" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Малые Селменцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

"Тиса" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвинково" — 20 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);

"Косино" — 20 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);

"Лужанка" — 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 10 л/а, 0 пешеходов;

"Великая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов).

"Дяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 30 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Дяковцы" — 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов

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