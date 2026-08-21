Кордон України 21 серпня: на яких пунктах є черги

Черги на кордоні. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Станом на 21 серпня на виїзді з України найбільші черги з легкових автомобілів зафіксували на польському напрямку. По 90 авто очікують на пунктах пропуску "Устилуг" та "Угринів", ще 50 — на "Шегинях". Черги також є на кордоні зі Словаччиною, Угорщиною та Румунією.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

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Черги на кордоні України 21 серпня

Сьогодні, 21 серпня, станом на 09:00 на кордоні України спостерігаються черги на виїзд. Скупчення автівок є на 16 контрольно-пропускних пунктах.

"Ягодин" — 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 90 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється)

"Угринів" — 90 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 30 л/а, 0 автоб.(пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 35 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 45 л/а, 6 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 50 л/а, 0 автоб., 120 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Смільниця" — 10 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" — 45 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

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"М.Березний" — 10 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" — 15 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Малі Селменці" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

"Тиса" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 20 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);

"Косино" — 20 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);

"Лужанка" — 25 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Вилок" — 10 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів(працює з 08 до 19 години).

"Дякове" — 0 л/а, 0 автоб.(пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 30 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Дяківці" — 5 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автоб. , 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів

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