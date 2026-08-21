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Головна Авто Понад 700 автівок на кордоні: де сьогодні найбільші черги

Понад 700 автівок на кордоні: де сьогодні найбільші черги

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2026 11:49
Кордон України 21 серпня: на яких пунктах є черги
Черги на кордоні. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Станом на 21 серпня на виїзді з України найбільші черги з легкових автомобілів зафіксували на польському напрямку. По 90 авто очікують на пунктах пропуску "Устилуг" та "Угринів", ще 50 — на "Шегинях". Черги також є на кордоні зі Словаччиною, Угорщиною та Румунією.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

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Черги на кордоні України 21 серпня

Сьогодні, 21 серпня, станом на 09:00 на кордоні України спостерігаються черги на виїзд. Скупчення автівок є на 16 контрольно-пропускних пунктах.

Черги на кордоні з Польщею 21 серпня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 90 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється)
  • "Угринів" — 90 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 30 л/а, 0 автоб.(пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 35 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 45 л/а, 6 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 50 л/а, 0 автоб., 120 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Смільниця" — 10 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Нижанковичі" — 45 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

Черги на кордоні зі Словаччиною 21 серпня

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Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "М.Березний" — 10 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" — 15 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Малі Селменці" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

Черги на кордоні з Угорщиною 21 серпня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 20 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
  • "Косино" — 20 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
  • "Лужанка" — 25 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 10 л/а, 0 пішоходів;
  • "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів(працює з 08 до 19 години). 

Черги на кордоні з Румунією 21 серпня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автоб.(пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 30 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Дяківці" — 5 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 21 серпня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автоб. , 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів

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Польща кордон Словаччина черги черги на кордоні
Кіра Топенко - Редактор, провідний експерт "Авто"
Автор:
Кіра Топенко

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