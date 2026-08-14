До 70 автомобилей в очереди: ситуация на границе Украины 14 августа

До 70 автомобилей в очереди: ситуация на границе Украины
Очереди на границе Украины в пятницу, 14 августа: самая большая очередь из легковых автомобилей зафиксирована на пунктах пропуска "Устилуг" и "Шегини" — по 70 автомобилей. В то же время пограничники предупреждают о возможной нестабильной работе электронных систем контрольных служб, что может повлиять на время прохождения границы.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.
- Очереди на границе с Польшей
- Очереди на границе со Словакией
- Очереди на границе с Венгрией
- Очереди на границе с Румынией
- Очереди на границе с Молдовой
Очереди на границе Украины 14 августа
Самые большие очереди среди пунктов пропуска с Польшей.
Очереди на границе с Польшей
- "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
- "Устилуг" — 70 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 50 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" — 45 л/а, 6 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 70 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Смильница" — 0 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Нижанковичи" — 35 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
Очереди на границе со Словакией
- "М.Березный" — 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Малые Селменцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).
Очереди на границе с Венгрией
- "Тиса" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Дзвинково" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
- "Косино" — 40 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
- "Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Вилок" — 20 л/а, 0 пешеходов;
- "Великая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов).
Очереди на границе с Румынией
- "Дяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Порубное" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Дяковцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Молдовой
- "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Как писали Новини.LIVE, немецкая ассоциация технического осмотра TÜV представила результаты масштабного исследования надежности подержанных автомобилей. Эксперты уделили особое внимание кроссоверам, поскольку их больший вес, мощные двигатели и большие колеса создают дополнительную нагрузку на подвеску и тормозную систему. Анализ охватил более 100 моделей и позволил определить кроссоверы с наименьшей долей серьезных дефектов в разные годы эксплуатации.
Также мы сообщали, что длительная езда в городских пробках создает дополнительную нагрузку на автомобильную трансмиссию. Автоматическая коробка передач в таких условиях постоянно работает во время остановок, стартов и частых переключений на низких скоростях, а летом проблему усугубляет жара, которая может привести к перегреву масла и электронных компонентов. В результате при трогании с места могут возникать рывки, задержки и дерганье автомобиля.