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Главная Авто До 70 автомобилей в очереди: ситуация на границе Украины

До 70 автомобилей в очереди: ситуация на границе Украины

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2026 10:29
До 70 автомобилей в очереди: ситуация на границе Украины 14 августа
Пограничник. Фото: Западное региональное управление Госпограничной службы Украины — Западная граница/Facebook

Очереди на границе Украины в пятницу, 14 августа: самая большая очередь из легковых автомобилей зафиксирована на пунктах пропуска "Устилуг" и "Шегини" — по 70 автомобилей. В то же время пограничники предупреждают о возможной нестабильной работе электронных систем контрольных служб, что может повлиять на время прохождения границы.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 14 августа

Самые большие очереди среди пунктов пропуска с Польшей.

Черги на кордоні з Польщею 14 серпня

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 70 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 50 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 45 л/а, 6 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 70 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смильница" — 0 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Нижанковичи" — 35 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 14 серпня

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Очереди на границе со Словакией

  • "М.Березный" — 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Малые Селменцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

Черги на кордоні з Угорщиною 14 серпня

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвинково" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
  • "Косино" — 40 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
  • "Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 20 л/а, 0 пешеходов;
  • "Великая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов).

Черги на кордоні з Румунією 14 серпня

Очереди на границе с Румынией

  • "Дяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 14 серпня

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Как писали Новини.LIVE, немецкая ассоциация технического осмотра TÜV представила результаты масштабного исследования надежности подержанных автомобилей. Эксперты уделили особое внимание кроссоверам, поскольку их больший вес, мощные двигатели и большие колеса создают дополнительную нагрузку на подвеску и тормозную систему. Анализ охватил более 100 моделей и позволил определить кроссоверы с наименьшей долей серьезных дефектов в разные годы эксплуатации.

Также мы сообщали, что длительная езда в городских пробках создает дополнительную нагрузку на автомобильную трансмиссию. Автоматическая коробка передач в таких условиях постоянно работает во время остановок, стартов и частых переключений на низких скоростях, а летом проблему усугубляет жара, которая может привести к перегреву масла и электронных компонентов. В результате при трогании с места могут возникать рывки, задержки и дерганье автомобиля.

путешествие авто ГПСУ очереди на границе выезд за границу
Кира Топенко - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Кира Топенко

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