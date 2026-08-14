До 70 авто в черзі: ситуація на кордоні України 14 серпня

Прикордонник. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон/Facebook

Черги на кордоні України у п'ятницю, 14 серпня, найбільша черга з легкових автомобілів зафіксована на пунктах пропуску "Устилуг" та "Шегині" — по 70 авто. Водночас прикордонники попереджають про можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб, що може вплинути на час проходження кордону.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

Черги на кордоні України 14 серпня

Найбільші черги серед пунктів пропуску з Польщею.

"Ягодин" - 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" - 70 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється)

"Угринів" - 50 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" - 15 л/а, 0 автоб.(пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" - 20 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" - 45 л/а, 6 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" - 70 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Смільниця" - 0 л/а, 2 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" - 35 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

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"М.Березний" - 25 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" - 20 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Малі Селменці" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

"Тиса" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);

"Косино" - 40 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);

"Лужанка" - 10 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Вилок" - 20 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" - 0 л/а, 0 пішоходів(працює з 08 до 19 години).

"Дякове" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" - 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" - 15 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Красноїльськ" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Дяківці" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

"Мамалига" - 0 л/а,0 автоб. , 0 пішоходів;

"Кельменці" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів

Як писали Новини.LIVE, німецька асоціація технічного огляду TÜV представила результати масштабного дослідження надійності вживаних автомобілів. Експерти звернули особливу увагу на кросовери, оскільки їхня більша вага, потужні двигуни та великі колеса створюють додаткове навантаження на підвіску й гальмівну систему. Аналіз охопив понад 100 моделей та дозволив визначити кросовери з найнижчою часткою серйозних дефектів у різні роки експлуатації.

Також ми повідомляли, що тривала їзда в міських заторах створює додаткове навантаження на автомобільну трансмісію. Автоматична коробка передач у таких умовах постійно працює під час зупинок, стартів і частих перемикань на низьких швидкостях, а влітку проблему посилює спека, яка може спричинити перегрів мастила та електронних компонентів. У результаті під час рушання можуть з’являтися ривки, затримки та смикання автомобіля.