Главная Авто До 51 тысячи за нарушение — новые штрафы могут ждать водителей

До 51 тысячи за нарушение — новые штрафы могут ждать водителей

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 00:11
Нацполиция предлагает ввести новые штрафы за нарушение ПДД и ввести новые виды нарушений
Полицейский останавливает авто. Иллюстративное фото: Нацполиция

Национальная полиция Украины предложит депутатам принять решение о более суровых наказаниях для водителей. Увеличение суммы штрафов и введение штрафов за новые виды нарушений сформируют ощущение неотвратимости наказания за нарушение ПДД и сделают дороги более безопасными.

Такое мнение в своем блоге на "Экономической Правде" высказал Алексей Билошицкий, первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины.

Читайте также:

За что и на какую сумму хочет штрафовать водителей Нацполиция

Билошицкий сообщил о комплексе инициатив, направленных на повышение безопасности дорожного движения и усиление ответственности нарушителей.

Среди ключевых инициатив:

  • законопроект по усилению контроля за нетрезвым вождением, который предусматривает обязательную эвакуацию транспортных средств на штрафную площадку и передачу ТС по решению суда в ВСУ. Повышение штрафа до 51 тысячи гривен;
  • усиление ответственности за систематические нарушения правил дорожного движения: повторные нарушения (светофор, обгон, пешеходные переходы) будут наказываться большими штрафами и лишением прав;
  • установление требований к шинам: обязательное использование зимних/всесесезонных шин, штрафы до 8500 грн, в случае повторных нарушений - лишение прав;
  • регулирование персонального электротранспорта: определение четких правил и ответственности пользователей электросамокатов и т.д;
  • снижение "нештрафованного порога" скорости с 20 до 10 км/ч, четкая градация штрафов за нарушение ограничений скорости;
  • обязательное использование светоотражающих элементов пешеходами в темное время суток или в условиях недостаточной видимости.

Кроме того, рассматриваются следующие нововведения:

  • штраф до 17 тыс. грн и лишение прав за дрифт на улицах;
  • штраф до 34 тыс. грн за превышение шума.

Также планируется проведение обязательных образовательных мероприятий по безопасности дорожного движения для детей в школах.

Ранее мы информировали, что с 1 октября украинцев в Польше ждут изменения в ПДД. В этот день завершается действие постановления, которое позволяло использовать украинские водительские удостоверения без необходимости их замены на польские.

Также с 24 сентября 2025 года перевозчики, осуществляющие нерегулярные перевозки пассажиров, должны будут вносить данные о поездке в ЕКИС. За игнорирование этого требования грозит штраф в 17 000 грн.

авто штрафы водители ПДД Нацполиция
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
