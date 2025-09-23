Відео
Головна Авто До 51 тисячі за порушення — які нові штрафи можуть чекати водіїв

До 51 тисячі за порушення — які нові штрафи можуть чекати водіїв

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 00:11
Нацполіція пропонує запровадити нові штрафи за порушення ПДР та ввести нові види порушень
Поліціянт зупиняє авто. Ілюстративне фото: Нацполіція

Національна поліція України запропонує депутатам прийняти рішення про більш суворі покарання для водіїв. Збільшення суми штрафів та запровадження штрафів за нові види порушень сформують відчуття невідворотності покарання за порушення ПДР та зроблять дороги безпечнішими.

Таку думку у своєму блозі на "Економічній Правді" висловив Олексій Білошицький, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України.

Читайте також:

За що і на яку суму хоче штрафувати водіїв Нацполіція

Білошицький повідомив про комплекс ініціатив, спрямованих на підвищення безпеки дорожнього руху та посилення відповідальності порушників.

Серед ключових ініціатив:

  • законопроєкт щодо посилення контролю за нетверезим керуванням, який передбачає обов'язкову евакуацію транспортних засобів на штрафний майданчик та передачу ТЗ за рішенням суду до ЗСУ. Підвищення штрафу до 51 тисячі гривень;
  • посилення відповідальності за систематичні порушення правил дорожнього руху: повторні порушення (світлофор, обгін, пішохідні переходи) будуть каратися більшими штрафами та позбавленням прав;
  • встановлення вимог до шин: обов'язкове використання зимових/усесезонних шин, штрафи до 8500 грн, у разі повторних порушень – позбавлення прав;
  • регулювання персонального електротранспорту: визначення чітких правил та відповідальності користувачів електросамокатів тощо;
  • зниження "нештрафованого порогу" швидкості з 20 до 10 км/год, чітка градація штрафів за порушення обмежень швидкості;
  • обов'язкове використання світловідбивних елементів пішоходами в темну пору доби чи за умов недостатньої видимості.

Крім того, розглядаються такі нововведення:

  • штраф до 17 тис. грн та позбавлення прав за дрифт на вулицях;
  • штраф до 34 тис. грн за перевищення шуму.

Також планується проведення обов'язкових освітніх заходів з безпеки дорожнього руху для дітей у школах.

Раніше ми інформували, що з 1 жовтня українців у Польщі чекають зміни у ПДР. Цього дня завершується дія постанови, яка дозволяла використовувати українські водійські посвідчення без необхідності їх заміни на польські.

Також з 24 вересня 2025 року перевізники, які здійснюють нерегулярні перевезення пасажирів, повинні будуть вносити дані про поїздку до ЄКІС. За ігнорування цієї вимоги загрожує штраф у 17 000 грн.

авто штрафи водії ПДР Нацполіція
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
