Дизельный Mercedes-Benz E-Class с пробегом: на что обратить внимание

Mercedes-Benz E-Class (W213) 2016 года. Фото: infocar.ua

Сергей Якуба Редактор

Наличие бюджета на покупку нового массового кроссовера позволяет рассмотреть альтернативный вариант на вторичном рынке в виде Mercedes-Benz E-Class поколения W213. Этот немецкий седан бизнес-класса, выпускавшийся с 2016 по 2023 год, по уровню комфорта и технологий максимально приближен к флагманскому S-Class. Покупателей часто привлекает базовая дизельная версия E 200 d, известная своей феноменальной экономичностью. Однако сначала необходимо тщательно изучить техническое состояние автомобиля, поскольку современный премиум-класс требует исключительно профессионального подхода к обслуживанию.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на АвтоСвит.

Особенности модели

Немецкий бизнес-седан предлагает просторный салон с высококачественной отделкой и отличной шумоизоляцией при движении на высоких скоростях. Объем багажника составляет 540 л, что обеспечивает высокую практичность в дальних поездках. На рынке представлено множество линеек комплектаций, от спартанских корпоративных версий до роскошных вариантов с премиальной акустикой Burmester.

Стандартная ходовая часть гасит неровности дорожного покрытия, а опциональная пневматическая подвеска Airmatic гарантирует максимальную плавность хода. Базовый двухлитровый дизельный двигатель OM654 мощностью 150 или 160 к.с. работает в тандеме с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Показатели расхода топлива у такого гиганта составляют всего 4,5–6 л/100 км в комбинированном цикле. Для любителей динамичных поездок идеальным выбором станет более мощная версия E 400 d на 340 к.с.

Типичные неисправности

Сложная конструкция современного премиум-автомобиля имеет несколько уязвимых мест, которые проявляются с возрастом. Чаще всего владельцы сталкиваются с капризами экологических систем дизельных двигателей, включая сбои датчиков NOx и проблемы с дозировкой AdBlue или работой клапана EGR. В первых партиях автомобилей отмечались случаи преждевременного износа цепи ГРМ и натяжителя, поэтому эксперты рекомендуют сокращать заводские интервалы замены масла как минимум вдвое.

Электронные компоненты бортовой сети при больших пробегах также способны создавать проблемы в виде единичных сбоев дисплеев или ложных сообщений из-за падения напряжения аккумулятора. Пневмоподвеска Airmatic ближе к 200 000 км потребует капитальных вложений в замену пневмобаллонов или компрессора. Автоматическая коробка передач 9G-Tronic отличается высокой надежностью, но требует документально подтвержденной замены масла каждые 100 000 км.

Правила выбора

При поиске подержанного экземпляра на сайтах объявлений можно встретить машины с пробегом 400 000–600 000 км без капитального ремонта. Это доказывает солидный запас прочности немецкой инженерной платформы при условии правильного ухода. Ухоженный автомобиль из корпоративного автопарка с прозрачной историей трассовых поездок часто оказывается гораздо лучшей покупкой, чем привлекательные по цене варианты от нерадивых владельцев.

Перед покупкой обязательно нужно проверить выполнение всех многочисленных отзывных кампаний завода для конкретного номера кузова. Этот автомобиль категорически не прощает обслуживание в кустарных мастерских и использование низкокачественных заменителей запчастей. Потенциальному владельцу следует заранее подготовиться к солидным расходам на профильную диагностику и оригинальные расходные материалы.

Ранее Новини.LIVE писали, почему в немецких автомобилях скорость ограничена на 250 км/ч. Это результат джентльменского соглашения BMW, Mercedes-Benz и Audi. Porsche тогда не присоединился.

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