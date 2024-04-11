Тест по ПДД: помогите водителю белого авто поступить правильно на перекрестке

Кто имеет преимущество? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по правилам пересечения перекрестков. Какому транспортному средству обязан дать дорогу водитель белого автомобиля в изображенной ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Только синему автомобилю. Только трамваю. Должен дать дорогу обоим ТС. Не должно давать дорогу ни одному из ТС.

Разбор задачи

На перекрестке синий автомобиль поворачивает направо, белый — налево, а трамвай проезжает прямо. Перекресток оборудован светофорами. В изображенной ситуации горит зеленый сигнал, разрешающий движение по всем направлениям.

Огромной ошибкой будет считать: когда сигналы светофора позволяют движение всем, то в силу должны вступать знаки приоритета. Но при работающем светофоре обращать внимание на знаки приоритета не нужно.

Разъехаться в изображенной ситуации достаточно просто. Читаем пункт 16.7 ПДД:

"Если сигнал регулировщика или зеленый сигнал светофора позволяют одновременно движение трамвая и нерельсовых транспортных средств, трамваю отдается предпочтение независимо от направления его движения".

То есть водитель белого автомобиля должен дать дорогу трамваю. Также он должен уступить водителю синего автомобиля, ведь он на перекрестке поворачивает направо, а водитель белой машины — налево.

Читаем пункт 16.6 ПДД:

"Поворачивая налево или разворачиваясь при зеленом сигнале основного светофора, водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, которые двигаются во встречном направлении прямо или поворачивают направо".

Правильный ответ №3

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