Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Дилемма на перекрестке — кому должен уступить водитель белого авто arrow

Дилемма на перекрестке — кому должен уступить водитель белого авто

11 апреля 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Тест по ПДД: помогите водителю белого авто поступить правильно на перекрестке
Кто имеет преимущество? Рисунок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Задача по правилам пересечения перекрестков. Какому транспортному средству обязан дать дорогу водитель белого автомобиля в изображенной ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Читайте также:

Варианты ответа

  1. Только синему автомобилю.
  2. Только трамваю.
  3. Должен дать дорогу обоим ТС.
  4. Не должно давать дорогу ни одному из ТС.

Разбор задачи

На перекрестке синий автомобиль поворачивает направо, белый — налево, а трамвай проезжает прямо. Перекресток оборудован светофорами. В изображенной ситуации горит зеленый сигнал, разрешающий движение по всем направлениям.

Огромной ошибкой будет считать: когда сигналы светофора позволяют движение всем, то в силу должны вступать знаки приоритета. Но при работающем светофоре обращать внимание на знаки приоритета не нужно.

Дилемма на перекрестке — кому уступить водитель белого авто - фото 1

Разъехаться в изображенной ситуации достаточно просто. Читаем пункт 16.7 ПДД:

"Если сигнал регулировщика или зеленый сигнал светофора позволяют одновременно движение трамвая и нерельсовых транспортных средств, трамваю отдается предпочтение независимо от направления его движения".

То есть водитель белого автомобиля должен дать дорогу трамваю. Также он должен уступить водителю синего автомобиля, ведь он на перекрестке поворачивает направо, а водитель белой машины — налево.

Читаем пункт 16.6 ПДД:

"Поворачивая налево или разворачиваясь при зеленом сигнале основного светофора, водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, которые двигаются во встречном направлении прямо или поворачивают направо".

Правильный ответ №3

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам проезда перекрестка — здесь и здесь.

авто
автомобиль
ПДД
правила дорожного движения
тест

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

9 апреля 2024

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку

1 апреля 2024

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

2 апреля 2024
Новость с видео

19:24 Можно ли сажать орех возле дома — этот ответ должен знать каждый

4 апреля 2024

08:48 Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб