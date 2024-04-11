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Дилема на перехресті — кому має поступитися водій білого авто

11 квітня 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Тест з ПДР: допоможіть водію білого авто вчинити правильно на перехресті
Хто має перевагу? Малюнок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Задача з правил перетину перехресть. Якому транспортному засобу зобов'язаний дати дорогу водій білого автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Лише синьому автомобілю.
  2. Лише трамваю.
  3. Має дати дорогу обом ТЗ.
  4. Не має давати дорогу жодному з ТЗ.

Розбір задачі

На перехресті синій автомобіль повертає праворуч, білий — ліворуч, а трамвай проїжджає прямо. Перехрестя обладнане світлофорами. В зображеній ситуації горить зелений сигнал, який дозволяє рух в усіх напрямках.

Величезною помилкою буде вважати: коли сигнали світлофора дозволяють рух усім, то далі в силу мають вступати знаки пріоритету. Але при працюючому світлофорі звертати увагу на знаки пріоритету не потрібно.

Дилема на перехресті — кому має поступитися водій білого авто - фото 1

Роз'їхатися в зображеній ситуації досить просто. Читаємо пункт 16.7 ПДР:

"Якщо сигнал регулювальника або зелений сигнал світлофора дозволяють одночасно рух трамвая і нерейкових транспортних засобів, трамваю надається перевага незалежно від напрямку його руху".

Тобто водій білого автомобіля має дати дорогу трамваю. Також він повинен поступитися водію синього автомобіля, адже він на перехресті повертає праворуч, а водій білої машини — ліворуч.

Читаємо пункт 16.6 ПДР:

"Повертаючи ліворуч або розвертаючись при зеленому сигналі основного світлофора, водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються в зустрічному напрямку прямо або повертають праворуч".

Правильна відповідь №3

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил проїзду перехрестя — тут і тут.

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