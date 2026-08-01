Очереди на границе 1 августа: самые большие пробки на выезде в Польшу

Десятки автомобилей стоят в пробках: очереди на границе сегодня
В субботу, 1 августа, на границе Украины наблюдаются очереди на ряде контрольно-пропускных пунктов (КПП). Больше всего автомобилей на выезде в Польшу. Водителям рекомендуется заранее планировать поездки из-за возможных сбоев в работе электронных систем.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.
- Очереди на границе с Польшей
- Очереди на границе со Словакией
- Очереди на границе с Венгрией
- Очереди на границе с Румынией
- Очереди на границе с Молдовой
Очереди на границе Украины 1 августа
Сегодня, 1 августа, по состоянию на 12:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд. Скопления автомобилей наблюдаются на 18 контрольно-пропускных пунктах.
Очереди на границе с Польшей
- Ягодин — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
- Устилуг — 40 легковых автомобилей, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
- Угринов — 30 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- Рава-Русская — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- Грушев — 40 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- Краковец — 60 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- Шегини — 60 л/а, 0 автобусов, 250 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- Смильница — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- Нижанковичи — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
Очереди на границе со Словакией
- Малый Березный — 27 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- Ужгород — 25 л/а, 1 автобус, 20 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- Малые Селменцы — 0 л/а, 20 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).
Очереди на границе с Венгрией
- Тиса — 8 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- Дзвинково — 20 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
- Косино — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
- Лужанка — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- Вилок — 30 л/а, 0 пешеходов;
- Великая Паладь — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).
Очереди на границе с Румынией
- Дяково — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- Солотвино — 0 л/а, 0 пешеходов;
- Порубное — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- Красноильск — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- Дяковцы — 15 л/а, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Молдовой
- Мамалыга — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- Кельменцы — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- Росошаны — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- Сокиряны — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Новини.LIVE сообщали, что за неисправные стоп-сигналы водителю в Украине грозит штраф в размере 340 грн, а за повторное нарушение в течение года — до 1700 грн, лишение водительских прав или административный арест. В то же время такая неисправность не запрещает продолжать движение, но только до места ремонта или стоянки. Во время такой поездки водитель должен предупреждать других участников дорожного движения о торможении специальными сигналами рукой.
Новини.LIVE также писали, что подержанный Mitsubishi Outlander третьего поколения назвали одним из самых практичных семейных кроссоверов на вторичном рынке. Автомобиль сочетает в себе просторный салон с третьим рядом сидений, полный привод и относительно невысокие затраты на обслуживание. Самым надежным вариантом считается бензиновый двигатель 2.0 MIVEC, тогда как гибридные версии отличаются экономичностью и возможностью движения на электротяге.