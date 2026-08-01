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Главная Авто Десятки автомобилей стоят в пробках: очереди на границе сегодня

Десятки автомобилей стоят в пробках: очереди на границе сегодня

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2026 12:50
Очереди на границе 1 августа: самые большие пробки на выезде в Польшу
Очереди на границе. Фото: ГПСУ/Facebook

В субботу, 1 августа, на границе Украины наблюдаются очереди на ряде контрольно-пропускных пунктов (КПП). Больше всего автомобилей на выезде в Польшу. Водителям рекомендуется заранее планировать поездки из-за возможных сбоев в работе электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 1 августа

Сегодня, 1 августа, по состоянию на 12:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд. Скопления автомобилей наблюдаются на 18 контрольно-пропускных пунктах.

Черги на кордоні з Польщею 1 серпня

Очереди на границе с Польшей

  • Ягодин — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
  • Устилуг — 40 легковых автомобилей, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Угринов — 30 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Рава-Русская — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Грушев — 40 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Краковец — 60 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Шегини — 60 л/а, 0 автобусов, 250 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • Смильница — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Нижанковичи — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 1 серпня

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Очереди на границе со Словакией

  • Малый Березный — 27 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • Ужгород — 25 л/а, 1 автобус, 20 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • Малые Селменцы — 0 л/а, 20 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 1 серпня

Очереди на границе с Венгрией

  • Тиса — 8 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Дзвинково — 20 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • Косино — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • Лужанка — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Вилок — 30 л/а, 0 пешеходов;
  • Великая Паладь — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 1 серпня

Очереди на границе с Румынией

  • Дяково — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Солотвино — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • Порубное — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Красноильск — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Дяковцы — 15 л/а, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 1 серпня

Очереди на границе с Молдовой

  • Мамалыга — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Кельменцы — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Росошаны — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Сокиряны — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Новини.LIVE сообщали, что за неисправные стоп-сигналы водителю в Украине грозит штраф в размере 340 грн, а за повторное нарушение в течение года — до 1700 грн, лишение водительских прав или административный арест. В то же время такая неисправность не запрещает продолжать движение, но только до места ремонта или стоянки. Во время такой поездки водитель должен предупреждать других участников дорожного движения о торможении специальными сигналами рукой.

Новини.LIVE также писали, что подержанный Mitsubishi Outlander третьего поколения назвали одним из самых практичных семейных кроссоверов на вторичном рынке. Автомобиль сочетает в себе просторный салон с третьим рядом сидений, полный привод и относительно невысокие затраты на обслуживание. Самым надежным вариантом считается бензиновый двигатель 2.0 MIVEC, тогда как гибридные версии отличаются экономичностью и возможностью движения на электротяге.

Польша очереди на границе выезд за границу
Кира Топенко - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Кира Топенко
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