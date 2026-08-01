Черги на кордоні 1 серпня: найбільші затори на виїзді до Польщі

Черги на кордоні. Фото: ДПСУ/Facebook

У суботу, 1 серпня, черги на кордоні України фіксуються на низці контрольно-пропускних пунктах (КПП). Найбільше автівок на виїзді до Польщі. Водіям рекомендують завчасно планувати поїздки через можливу нестабільну роботу електронних систем.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

Черги на кордоні України 1 серпня

Сьогодні, 1 серпня, станом на 12:00 на кордоні України спостерігаються черги на виїзд. Скупчення автівок є на 18 контрольно-пропускних пунктах.

"Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 40 л/а, 1 автобуc (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 30 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 40 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 60 л/а, 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 60 л/а, 0 автобусів, 250 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Смільниця" — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" — 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

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"Малий Березний" — 27 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Ужгород" — 25 л/а, 1 автобус, 20 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Малі Селменці" — 0 л/а, 20 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00 години).

"Тиса" — 8 л/а, 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 20 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);

"Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" — 30 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" — 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).

"Дякове" — 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Дяківці" — 15 л/а, 0 пішоходів.

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Новини.LIVE інформували, що за несправні стоп-сигнали водію в Україні загрожує штраф 340 грн, а за повторне порушення протягом року — до 1700 грн, позбавлення водійських прав або адмінарешт. Водночас така несправність не забороняє продовжувати рух, але лише до місця ремонту чи стоянки. Під час такої поїздки водій повинен попереджати інших учасників дорожнього руху про гальмування спеціальними сигналами рукою.

Новини.LIVE також писали, що вживаний Mitsubishi Outlander третього покоління назвали одним із найпрактичніших сімейних кросоверів на вторинному ринку. Авто поєднує просторий салон із третім рядом сидінь, повний привід і відносно невисокі витрати на обслуговування. Найнадійнішим варіантом вважається бензиновий двигун 2.0 MIVEC, тоді як гібридні версії вирізняються економічністю та можливістю їзди на електротязі.