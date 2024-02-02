Тест по ПДД: кто знает правильный ответ, 100% сдаст на права

Можно ли проехать прямо — кто знает правильный ответ, 100% сдаст на права
Задача на знание дорожных знаков. При каких условиях разрешается продолжить движение прямо водителю желтого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?
Задачу предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- При условии, что водитель проживает в этой зоне.
- При условии, что транспортное средство обслуживает проживающих в этой зоне граждан.
- При условии, что транспортное средство обслуживает предприятия в данной зоне.
- При условии, указанном в вариантах 1, 2 и 3.
- При условии, указанном в вариантах 1 и 3.
- В любых условиях движение запрещается.
Разбор задачи
К перекрестку подъехал желтый автомобиль, который намерен проехать прямо. Что может помешать ему?
В первую очередь видим знак 3.1 "Движение запрещено".
Этот знак запрещает движение всех транспортных средств, но его действие не распространяется.
- на транспортные средства, следующие по установленным маршрутам;
- на водителей с инвалидностью, управляющих мотоколяской или автомобилем, обозначенными опознавательным знаком "Водитель с инвалидностью", на водителей, перевозящих пассажиров с инвалидностью, при наличии документов, подтверждающих инвалидность пассажира (кроме пассажиров с явными признаками инвалидности);
- на транспортные средства, обслуживающие граждан или принадлежащих гражданам, проживающим или работающим в этой зоне, а также на транспортные средства, обслуживающие предприятия, расположенные в указанной зоне. В таких случаях транспортные средства должны въезжать в указанную зону и выезжать из нее на ближайшем перекрестке к месту назначения.
Но очень важным нюансом здесь выступает следующий знак 3.43 "Опасность".
Этот знак запрещает движение всех пользователей дорог, улиц, железнодорожных переездов в связи с ДТП, аварией, проявлением стихийного бедствия или другой опасностью для движения.
То есть, этот знак отменяет все исключения, которые имеет знак выше. Следовательно, движение прямо в изображенной ситуации запрещается при любых условиях.
Правильный ответ №6
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