Тест по ПДД: кто знает правильный ответ, 100% сдаст на права

При каких условиях можно проехать прямо? Рисунок: "За! Правилами".

Задача на знание дорожных знаков. При каких условиях разрешается продолжить движение прямо водителю желтого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задачу предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

При условии, что водитель проживает в этой зоне. При условии, что транспортное средство обслуживает проживающих в этой зоне граждан. При условии, что транспортное средство обслуживает предприятия в данной зоне. При условии, указанном в вариантах 1, 2 и 3. При условии, указанном в вариантах 1 и 3. В любых условиях движение запрещается.

Разбор задачи

К перекрестку подъехал желтый автомобиль, который намерен проехать прямо. Что может помешать ему?

В первую очередь видим знак 3.1 "Движение запрещено".

Этот знак запрещает движение всех транспортных средств, но его действие не распространяется.

на транспортные средства, следующие по установленным маршрутам;

на водителей с инвалидностью, управляющих мотоколяской или автомобилем, обозначенными опознавательным знаком "Водитель с инвалидностью", на водителей, перевозящих пассажиров с инвалидностью, при наличии документов, подтверждающих инвалидность пассажира (кроме пассажиров с явными признаками инвалидности);

на транспортные средства, обслуживающие граждан или принадлежащих гражданам, проживающим или работающим в этой зоне, а также на транспортные средства, обслуживающие предприятия, расположенные в указанной зоне. В таких случаях транспортные средства должны въезжать в указанную зону и выезжать из нее на ближайшем перекрестке к месту назначения.

Но очень важным нюансом здесь выступает следующий знак 3.43 "Опасность".

Этот знак запрещает движение всех пользователей дорог, улиц, железнодорожных переездов в связи с ДТП, аварией, проявлением стихийного бедствия или другой опасностью для движения.

То есть, этот знак отменяет все исключения, которые имеет знак выше. Следовательно, движение прямо в изображенной ситуации запрещается при любых условиях.

Правильный ответ №6

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