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Можно ли проехать прямо — кто знает правильный ответ, 100% сдаст на права

2 февраля 2024 21:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Тест по ПДД: кто знает правильный ответ, 100% сдаст на права
При каких условиях можно проехать прямо? Рисунок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Задача на знание дорожных знаков. При каких условиях разрешается продолжить движение прямо водителю желтого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задачу предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. При условии, что водитель проживает в этой зоне.
  2. При условии, что транспортное средство обслуживает проживающих в этой зоне граждан.
  3. При условии, что транспортное средство обслуживает предприятия в данной зоне.
  4. При условии, указанном в вариантах 1, 2 и 3.
  5. При условии, указанном в вариантах 1 и 3.
  6. В любых условиях движение запрещается.

Разбор задачи

К перекрестку подъехал желтый автомобиль, который намерен проехать прямо. Что может помешать ему?

В первую очередь видим знак 3.1 "Движение запрещено".

Этот знак запрещает движение всех транспортных средств, но его действие не распространяется.

  • на транспортные средства, следующие по установленным маршрутам;
  • на водителей с инвалидностью, управляющих мотоколяской или автомобилем, обозначенными опознавательным знаком "Водитель с инвалидностью", на водителей, перевозящих пассажиров с инвалидностью, при наличии документов, подтверждающих инвалидность пассажира (кроме пассажиров с явными признаками инвалидности);
  • на транспортные средства, обслуживающие граждан или принадлежащих гражданам, проживающим или работающим в этой зоне, а также на транспортные средства, обслуживающие предприятия, расположенные в указанной зоне. В таких случаях транспортные средства должны въезжать в указанную зону и выезжать из нее на ближайшем перекрестке к месту назначения.

Но очень важным нюансом здесь выступает следующий знак 3.43 "Опасность".

Этот знак запрещает движение всех пользователей дорог, улиц, железнодорожных переездов в связи с ДТП, аварией, проявлением стихийного бедствия или другой опасностью для движения.

То есть, этот знак отменяет все исключения, которые имеет знак выше. Следовательно, движение прямо в изображенной ситуации запрещается при любых условиях.

Правильный ответ №6

Ранее мы предлагали интересные задачи по теме начало движения и изменение его направления — здесь и здесь.

авто
автомобиль
ПДД
правила дорожного движения
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