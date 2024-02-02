Тест з ПДР: хто знає правильну відповідь, 100% здасть на права

За яких умов можна проїхати прямо? Малюнок: "За! Правилами".

Задача на знання дорожніх знаків. За яких умов дозволяється продовжити рух прямо водієві жовтого автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Задачу запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

За умови, що водій проживає у цій зоні. За умови, що транспортний засіб обслуговує громадян, які проживають у цій зоні. За умови, що транспортний засіб обслуговує підприємства у цій зоні. За умов, зазначених у варіантах 1, 2 та 3. За умов, зазначених у варіантах 1 та 3. За будь-яких умов рух забороняється.

Розбір задачі

До перехрестя під'їхав жовтий автомобіль, який має намір проїхати прямо. Що може стати йому на заваді?

Насамперед бачимо знак 3.1 "Рух заборонено".

Цей знак забороняє рух усіх транспортних засобів, але його дія не поширюється:

на транспортні засоби, що рухаються за встановленими маршрутами;

на водіїв з інвалідністю, що керують мотоколяскою або автомобілем, позначеними розпізнавальним знаком "Водій з інвалідністю", на водіїв, які перевозять пасажирів з інвалідністю, за умови наявності документів, що підтверджують інвалідність пасажира (крім пасажирів з явними ознаками інвалідності);

на транспортні засоби, що обслуговують громадян чи належать громадянам, які проживають або працюють у цій зоні, а також на транспортні засоби, що обслуговують підприємства, які розташовані у позначеній зоні. У таких випадках транспортні засоби повинні в’їжджати до позначеної зони і виїжджати з неї на найближчому перехресті до місця призначення.

Але дуже важливим нюансом тут виступає наступний знак 3.43 "Небезпека".

Цей знак забороняє рух усіх без винятку користувачів доріг, вулиць, залізничних переїздів у зв'язку з ДТП, аварією, проявом стихійного лиха чи іншою небезпекою для руху.

Тобто цей знак скасовує усі виключення, які має знак вище. Отже, рух прямо у зображеній ситуації забороняється за будь-яких умов.

Правильна відповідь №6

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