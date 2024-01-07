Очереди на границе Украины сегодня, 7 января

Очереди авто на границе. Иллюстративное фото: galinfo.com.ua

Сегодня вечером, 7 января, на отдельных пунктах пропуска с соседними странами наблюдаются незначительные пробки. Водителям советуют учесть возможность нестабильной работы электронных систем на пунктах пропуска. Самые большие очереди наблюдаются на границе с Польшей и Словакией.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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Очереди на границе Украины 7 января: пункты пропуска

По состоянию на 18:00 7 января очереди на границах с соседними государствами зафиксированы в нескольких пунктах пропуска.

Очереди на границе с Польшей

"Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" — 55 л/а, 0 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 20 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 40 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 60 л/а, 5 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 0 л/а, 24 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смольница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Нижанковичи" — 1 379 электронное в/о, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

Очереди на границе со Словацкой Республикой

"Малой Березный" — 15 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 25 л/а, 2 автобуса, (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Малые Селменцы" — 20 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

Очереди на границе с Венгрией

"Тиса" — 0 л/а, 0 автобусов, (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);

"Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);

"Лужанка" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 10 л/а, 0 пешеходов.

Очереди на границе с Румынией

"Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 0 л/а, 0 автобусы, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 т);

"Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Очереди на границе с Молдовой

"Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобус, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Сокиряне" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, 6 января правительство Польши подписало соглашение с фермерами о том, чтобы прекратить блокаду пункта на границе с Украиной. Министр сельского хозяйства Польши пообещал удовлетворить все требования.

Впоследствии Государственная пограничная служба подтвердила завершение блокады границы с Украиной польскими фермерами. Движение грузового транспорта через пункт пропуска "Медика — Шегини" возобновлено.