Черги на кордоні України сьогодні, 6 січня

Черги з авто на кордоні. Ілюстративне фото: t.me/kolejki_granica_PL_UA

Прикордонники оновили інформацію, яка стосується перетину західного кордону України з Європейським Союзом та Молдовою станом на вечір 6 січня. Проте у прикордонній службі рекомендують завчасно враховувати інформацію про можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску під час того, як плануєте ті чи інші поїздки.

Про ситуацію на кордоні розповіли у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Черги на кордоні України 6 січня: пункти пропуску

Станом на 18:00 6 січня черги на кордонах з країнами-сусідами зафіксовано у кількох пунктах пропуску.

Черги на кордоні з Польщею

"Ягодин" — 60 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 50 л/а, 1 автобус; (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 30 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 70 л/а, 5 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 75 л/а, 6 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 100 л/а, 14 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 110 л/а, 10 автобусів, 50 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Смільниця" — 20 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється).

"Нижанковичі" — 1415 електронна в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Черги на кордоні зі Словацькою Республікою

"Малий Березний" — 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" — 0 л/а, 8 автобусів, (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

Черги на кордоні з Угорщиною

"Тиса" — 10 л/а, 0 автобусів, (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);

"Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);

"Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" — 10 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Румунією

"Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 0 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи - цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 т);

"Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках).

Черги на кордоні з Молдовою

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобус , 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, раніше Інститут досліджень авторинку повідомив, що у грудні 2023 року сумарно українці придбали 95,8 тис. вживаних автомобілів, що на 12% більше, ніж за аналогічний період 2022-го. Частка імпорту авто з пробігом із-за кордону склала 24% (22,9 тис.), що лише на 514 легковиків менше, ніж у листопаді.