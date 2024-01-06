Черги на кордоні України сьогодні, 6 січня

Чи є на кордоні з Україною затори — ситуація на пунктах пропуску сьогодні ввечері
Прикордонники оновили інформацію, яка стосується перетину західного кордону України з Європейським Союзом та Молдовою станом на вечір 6 січня. Проте у прикордонній службі рекомендують завчасно враховувати інформацію про можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску під час того, як плануєте ті чи інші поїздки.
Про ситуацію на кордоні розповіли у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.
Оберіть країну, черги на кордоні з якою вас цікавлять:
- Черги на кордоні з Польщею
- Черги на кордоні зі Словацькою Республікою
- Черги на кордоні з Угорщиною
- Черги на кордоні з Румунією
- Черги на кордоні з Молдовою
Черги на кордоні України 6 січня: пункти пропуску
Станом на 18:00 6 січня черги на кордонах з країнами-сусідами зафіксовано у кількох пунктах пропуску.
Черги на кордоні з Польщею
- "Ягодин" — 60 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
- "Устилуг" — 50 л/а, 1 автобус; (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Угринів" — 30 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Рава-Руська" — 70 л/а, 5 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Грушів" — 75 л/а, 6 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Краківець" — 100 л/а, 14 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" — 110 л/а, 10 автобусів, 50 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Смільниця" — 20 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється).
- "Нижанковичі" — 1415 електронна в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).
Черги на кордоні зі Словацькою Республікою
- "Малий Березний" — 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Ужгород" — 0 л/а, 8 автобусів, (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).
Черги на кордоні з Угорщиною
- "Тиса" — 10 л/а, 0 автобусів, (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
- "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
- "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Вилок" — 10 л/а, 0 пішоходів.
Черги на кордоні з Румунією
- "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Порубне" — 0 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів;
- "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи - цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 т);
- "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках).
Черги на кордоні з Молдовою
- "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобус , 0 пішоходів;
- "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
Нагадаємо, раніше Інститут досліджень авторинку повідомив, що у грудні 2023 року сумарно українці придбали 95,8 тис. вживаних автомобілів, що на 12% більше, ніж за аналогічний період 2022-го. Частка імпорту авто з пробігом із-за кордону склала 24% (22,9 тис.), що лише на 514 легковиків менше, ніж у листопаді.
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