Очереди на границе Украины сегодня, 6 января

Очереди с автомобилей на границе. Иллюстративное фото: t.me/kolejki_granica_PL_UA

Пограничники обновили информацию, которая касается пересечения западной границы Украины с Европейским Союзом и Молдовой на вечер 6 января. Однако в пограничной службе рекомендуют заранее учитывать информацию о возможной нестабильной работе электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска при планировании тех или иных поездок.

О ситуации на границе рассказали в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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Очереди на границе Украины 6 января: пункты пропуска

По состоянию на 18:00 6 января очереди на границах со странами-соседями зафиксированы в нескольких пунктах пропуска.

Очереди на границе с Польшей

"Ягодин" — 60 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" — 50 л/а, 1 автобус; (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 70 л/а, 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 75 л/а, 6 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 100 л/а, 14 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 110 л/а, 10 автобусов, 50 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смольница" — 20 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется).

"Нижанковичи" — 1415 электронное в/о, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонн, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

Очереди на границе со Словацкой Республикой

"Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 0 л/а, 8 автобусов, (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

Очереди на границе с Венгрией

"Тиса" — 10 л/а, 0 автобусов, (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);

"Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);

"Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 10 л/а, 0 пешеходов.

Очереди на границе с Румынией

"Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 0 л/а, 0 автобусы, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 т);

"Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Очереди на границе с Молдовой

"Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобус, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, ранее Институт исследований авторынка сообщил, что в декабре 2023 года суммарно украинцы приобрели 95,8 тыс. бывших в употреблении автомобилей, что на 12% больше, чем за аналогичный период 2022-го. Доля импорта авто с пробегом из-за рубежа составила 24% (22,9 тыс.), что всего на 514 легковушек меньше, чем в ноябре.