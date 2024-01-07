Черги на кордоні України сьогодні, 7 січня

Черги авто на кордоні. Ілюстративне фото: galinfo.com.ua

Сьогодні ввечері, 7 січня, на окремих пунктах пропуску із сусідніми країнами спостерігаються незначні затори. Водіям радять урахувати ймовірність нестабільної роботи електронних систем на пунктах пропуску. Найбільші черги спостерігаються на кордоні з Польщею та Словаччиною.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Черги на кордоні України 7 січня: пункти пропуску

Станом на 18:00 7 січня черги на кордонах із сусідніми державами зафіксовано у кількох пунктах пропуску.

Черги на кордоні з Польщею

"Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 55 л/а, 0 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 20 л/а, 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 40 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 60 л/а, 5 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 0 л/а, 24 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" — 1 379 електронна в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Черги на кордоні зі Словацькою Республікою

"Малий Березний" — 15 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" — 25 л/а, 2 автобуси, (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Малі Селменці" — 20 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

Черги на кордоні з Угорщиною

"Тиса" — 0 л/а, 0 автобусів, (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);

"Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);

"Лужанка" — 15 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" — 10 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Румунією

"Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 0 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 т);

"Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Черги на кордоні з Молдовою

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобус, 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, 6 січня уряд Польщі підписав угоду з фермерами щодо того, аби припинити блокаду пункту на кордоні з Україною. Міністр сільського господарства Польщі пообіцяв задовольнити всі їхні вимоги.

Згодом Державна прикордонна служба підтвердила завершення блокади кордону з Україною польськими фермерами. Рух вантажного транспорту через пункт пропуску "Медика — Шегині" відновлено.