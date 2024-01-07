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Чи є затори на кордоні України — яка ситуація сьогодні ввечері

7 січня 2024 19:14
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Черги на кордоні України сьогодні, 7 січня
Черги авто на кордоні. Ілюстративне фото: galinfo.com.ua
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Сьогодні ввечері, 7 січня, на окремих пунктах пропуску із сусідніми країнами спостерігаються незначні затори. Водіям радять урахувати ймовірність нестабільної роботи електронних систем на пунктах пропуску. Найбільші черги спостерігаються на кордоні з Польщею та Словаччиною.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Черги на кордоні України 7 січня: пункти пропуску

Станом на 18:00 7 січня черги на кордонах із сусідніми державами зафіксовано у кількох пунктах пропуску.

Черги на кордоні з Польщею 7 січня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 55 л/а, 0 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 20 л/а, 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 40 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 60 л/а, 5 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 0 л/а, 24 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Нижанковичі" — 1 379 електронна в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Черги на кордоні зі Словатчиною 7 січня

Черги на кордоні зі Словацькою Республікою

  • "Малий Березний" — 15 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" — 25 л/а, 2 автобуси, (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Малі Селменці" — 20 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

Черги на кордоні з Угорщиною 7 січня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 0 л/а, 0 автобусів, (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
  • "Лужанка" — 15 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 10 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Румунією 7 січня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 0 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 т);
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Черги на кордоні з Молдовою 7 січня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобус, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, 6 січня уряд Польщі підписав угоду з фермерами щодо того, аби припинити блокаду пункту на кордоні з Україною. Міністр сільського господарства Польщі пообіцяв задовольнити всі їхні вимоги.

Згодом Державна прикордонна служба підтвердила завершення блокади кордону з Україною польськими фермерами. Рух вантажного транспорту через пункт пропуску "Медика — Шегині" відновлено.

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