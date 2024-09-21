Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Очереди на границе Украины — на выездах в какие страны сегодня могут быть пробки arrow

Очереди на границе Украины — на выездах в какие страны сегодня могут быть пробки

21 сентября 2024 07:28
Кира Топенко - Редактор
Кира Топенко
Редактор
Очереди на границе Украины 21 сентября – на которых КПП сегодня самые большие пробки
Очереди авто на границе Украины. Фото иллюстративное: dpsu.gov.ua
Кира Топенко - Редактор
Кира Топенко
Редактор

Очереди на границе Украины в субботу, 21 сентября, зафиксированы на нескольких контрольно-пропускных пунктах. Водителям придется подождать при выезде в страны Европейского Союза и Молдовы. Также путешественникам рекомендуют учитывать возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщила пресс-служба Западного регионального управления ГНСУ в Facebook.

Читайте также:

Выберите страну, очереди на границе с которой вас интересуют:

Очереди на границе Украины 21 сентября: пункты пропуска

В субботу, 21 сентября, в 05:30 пограничники фиксируют очереди из легковых автомобилей и автобусов на выездах из Украины в сопредельные страны.

Очереди на границе с Польшей 21 сентября

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 10 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смольница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
  • "Нижанковичи" — 0 г/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

Очереди на границе со Словакией 21 сентября

Очереди на границе со Словацкой Республикой

  • "Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Очереди на границе с Венгрией 21 сентября

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 5 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Очереди на границе с Румынией 21 сентября

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 тонны);
  • "Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Очереди на границе с Молдовой 21 сентября

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряне" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, с 23 сентября на границе в пределах пункта пропуска "Корчева-Краковец" Львовской области будут проводиться ремонтные работы. Возможно усложнение движения транспорта.

Также мы сообщали, что украинские студенты, являющиеся участниками программы академической мобильности, имеют право выезжать за границу в условиях общей мобилизации. Для этого у них должна быть копия договора, справка из украинского вуза и военно-учетный документ.

Европейский союз граница транспорт пограничники ГПСУ выезд за границу

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:28 Россия 11 раз атаковала Херсон за минувшие сутки — в ГВА заявили о погибших и пострадавших

08:12 Нацгвардия Украины получила от Германии пикапы

08:07 Россия атаковала Днепропетровщину из дронов и артиллерии — в ОВА показали последствия

Эксклюзив

08:05 Буллинг детей с расстройствами спектра аутизма — советы психолога

08:02 Во Львове работник ТЦК вручил студенту боевую повестку — что решил суд

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

07:54 В Краснодарском крае России произошел взрыв на складе с боеприпасами — что известно

07:48 Байден готовит пакет помощи Украине на 375 млн долларов — что туда войдет

07:30 Бойцы ВСУ и их родственники могут оформить льготы на оплату ЖКУ отдаленно — как это сделать

07:28 Очереди на границе Украины — на выездах в какие страны сегодня могут быть пробки

07:24 Россияне ударили ракетой по жилому кварталу в Кривом Роге — есть жертвы

08:28 Россия 11 раз атаковала Херсон за минувшие сутки — в ГВА заявили о погибших и пострадавших

08:12 Нацгвардия Украины получила от Германии пикапы

08:07 Россия атаковала Днепропетровщину из дронов и артиллерии — в ОВА показали последствия

Эксклюзив

08:05 Буллинг детей с расстройствами спектра аутизма — советы психолога

08:02 Во Львове работник ТЦК вручил студенту боевую повестку — что решил суд

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

07:54 В Краснодарском крае России произошел взрыв на складе с боеприпасами — что известно

07:48 Байден готовит пакет помощи Украине на 375 млн долларов — что туда войдет

07:30 Бойцы ВСУ и их родственники могут оформить льготы на оплату ЖКУ отдаленно — как это сделать

07:28 Очереди на границе Украины — на выездах в какие страны сегодня могут быть пробки

07:24 Россияне ударили ракетой по жилому кварталу в Кривом Роге — есть жертвы

Эксклюзив

08:05 Буллинг детей с расстройствами спектра аутизма — советы психолога

06:40 Сколько стоит 1 кг алюминия в сентябре — цены на цветные металлы в Украине

06:05 Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков

20 сентября 2024

18:43 Одесситы о мире и победе — какими их видят

06:37 Цены на продукты в Украине — на сколько подорожали мясо, сало и колбаса в сентябре

Новость с видео

06:07 Сокращают выплаты и требуют работать — изменения для украинских беженцев в ЕС

19 сентября 2024

19:33 Одесский онкодиспансер сегодня — ТОП-3 заболеваний и что изменилось за год

18 сентября 2024
Эксклюзив

18:43 Компенсация за затопленное авто в Одессе — миф или реальность

06:40 В Украине продолжают расти цены на золото — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в сентябре

06:36 Дорогой металлолом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские танки

Text

23:19 Нардеп заявила, что генералы применяют "советский подход" в украинской армии

Text

22:44 Нардеп Волынец заявил, что силовые структуры требуют от мобильных операторов информацию о людях

Text

21:16 Нардеп Ясько призвала украинцев готовиться к худшему сценарию отключений света зимой

Text

19:52 Представитель Киевсовета прокомментировал инцидент, когда автомобиль провалился под асфальт

Text

18:58 В КГГА разъяснили, когда улучшится ситуация со смогом в Киеве

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

Text

17:58 Удар по складу РФ в Тверской области и визит фон дер Ляйен в Киев — эфир Вечір.LIVE

Text

16:37 Братчук отреагировал на информацию о том, что Россия знала об операции на Курщине заранее

Text

13:15 Семейный врач дал советы, как уменьшить влияние загрязненного воздуха на здоровье

Text

13:00 Визит фон дер Ляен в Киев и снятие ограничений на удары по России — эфир День.LIVE

Text

11:56 Деньги от ЕС на поддержку энергетики Украины — нардеп объяснил принцип распределения

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:24 Кулеба после отставки эмоционально обратился к украинцам — что сказал

19 сентября 2024

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

13 сентября 2024

06:10 Украинцы получат доплаты к пенсиям в 889 грн — кто имеет право

9 сентября 2024

00:30 Друзья Джей Ло и Аффлека рассказали, чья идея была приобрести многомиллионный дом

12 сентября 2024

14:31 Повышение пенсий на 1500 грн — что известно о будущей индексации

10 сентября 2024

03:20 Торт за 15 минут, всего из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и очень вкусно

9 сентября 2024

09:41 Военные могут остаться без зарплат — в Раде сделали важное заявление

10 сентября 2024

08:00 Украинцам доступна финансовая помощь от NRC — как подать заявку

14 сентября 2024

16:20 Откупиться будет невозможно — в Украине анонсировали новые правила бронирования от мобилизации