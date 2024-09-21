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Черги на кордоні України — на виїздах до яких країн сьогодні можуть бути затори

21 вересня 2024 07:28
Кіра Топенко - Редактор
Кіра Топенко
Редактор
Черги на кордоні України 21 вересня — на яких КПП сьогодні найбільші затори
Черги авто на кордоні України. Фото ілюстративне: dpsu.gov.ua
Кіра Топенко - Редактор
Кіра Топенко
Редактор

Черги на кордоні України у суботу, 21 вересня, зафіксовані на декількох контрольно-пропускних пунктах. Водіям доведеться зачекати при виїзді до країн Європейського Союзу та Молдови. Також мандрівникам радять враховувати можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.

Про це повідомила пресслужба Західного регіонального управління ДПСУ у Facebook.

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Черги на кордоні України 21 вересня: пункти пропуску

У суботу, 21 вересня, о 05:30 прикордонники фіксують черги з легкових автомобілів та автобусів на виїздах з України до суміжних країн.

Черги на кордоні з Польщею 21 вересня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 10 л/а, 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 0 л/а, 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).
  • "Нижанковичі" — 0 в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонни, без вантажу (крім цистерн для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Черги на кордоні зі Словаччиною 21 вересня

Черги на кордоні зі Словацькою Республікою

  • "Малий Березний" — 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 21 вересня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 5 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Румунією 21 вересня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 тонни);
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках).

Черги на кордоні з Молдовою 21 вересня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів. 

Нагадаємо, з 23 вересня на кордоні у межах пункту пропуску "Корчова-Краківець" Львівської області проводитимуться ремонтні роботи. Можливе ускладнення руху транспорту.

Також ми повідомляли, що українські студенти, які є учасниками програми академічної мобільності, мають право виїжджати за кордон в умовах загальної мобілізації. Для цього в них має бути копія договору, довідка з українського вишу і військово-обліковий документ.

Європейський союз кордон транспорт прикордонники ДПСУ виїзд за кордон

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